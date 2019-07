Stefano non si contiene e morde il lato b di Belen

Laurea Martina Hamdy : c’è Stefano Sala - non la Mazza. Amaro retroscena : Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala e non Benedetta Mazza. Amaro retroscena Complimenti a Martina Hamdy. La 25enne ex gieffina si è Laureata in architettura nelle scorse ore, più precisamente ieri 18 luglio. Il titolo lo ha conseguito all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dopo la proclamazione ha festeggiato con un party a bordo piscina. […] L'articolo Laurea Martina Hamdy: c’è Stefano Sala, non la Mazza. ...

Il giallo dell’estate : come è morto Stefano Marinoni sotto il traliccio? : Che troppi elementi non tornassero nel caso di Stefano Marinoni era stato evidente da subito, ma andando avanti il mistero anziché chiarirsi diventa sempre più complesso. Le indagini ora coinvolgono tutta la vita del 22enne e non solo gli ultimi giorni, dal 4 luglio, quando si è allontanato da Baranzate, al 12 quando è stato trovato cadavere ai piedi di un traliccio ad Arese. Le ipotesi sono tutte aperte, ma se all’inizio la parola più ...

Il giallo di Stefano Marinoni - gli investigatori : è stato ucciso - doveva incontrarsi con qualcuno che temeva : Il 22enne è stato trovato senza vita ai piedi di un traliccio nei campi intorno ad Arese (Milano). Il mistero del cellulare nascosto in auto e del portafoglio lasciato a casa

Stefano Marinoni - il giallo della sua morte è ancora lontano dalla conclusione : Il fascicolo sulla sua morte è passato da "senza ipotesi di reato" a omicidio volontario. Tanti ancora i punti oscuri sulla...

Baranzate : Stefano Marinoni aveva appuntamento con qualcuno che temeva - ipotesi omicidio : È sempre più fitto il mistero sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate (Milano) scomparso il 4 luglio e ritrovato, senza vita, venerdì 12 luglio in un campo abbandonato tra Arese e Rho. In un primo momento si è pensato ad un suicidio, ma molte cose (a partire dagli esiti dell'autopsia), non tornano e la Procura di Milano ora ha deciso di allargare l'inchiesta; nelle scorse ore, è stato aperto un registro delle notizie di reato a ...

È giallo sulla morte del 22enne Stefano Marinoni : l'autopsia non dà risposte certe - si indaga per omicidio : È cambiato in omicidio il titolo di reato ipotizzato nel fascicolo sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne trovato morto nei pressi di un traliccio, in un’area verde tra Rho e Arese, in provincia di Milano, il 12 luglio scorso. Il giovane era scomparso il 4 luglio. Inizialmente si era ipotizzato potesse trattarsi di un gesto volontario. Il cambio è stato deciso dal pm che indaga sull’episodio, Mauro Clerici, ...

Morte di Stefano Marinoni - l'autopsia non avrebbe sciolto i dubbi degli inquirenti : Si attendeva l’autopsia sul corpo di Stefano Marinoni per avere maggiori certezze sulle cause della sua Morte. Invece l’esame sui resti del ragazzo di 22 anni non ha dato le risposte che gli inquirenti si attendevano. Il giovane ha lasciato la casa in cui viveva con i genitori e le sorelle a Baranzate, nell’hinterland milanese, verso le 19 di giovedì 4 luglio ed è scomparso nel nulla. Otto giorni dopo, venerdì 12, il suo corpo senza vita è stato ...

Stefano Marinoni - l’autopsia non dà risposte certe. Ora si indaga per omicidio : L’autopsia svolta sul corpo di Stefano Marinoni, il 22enne trovato morto ai piedi di un traliccio nei campi di Arese (Milano), non ha dato le risposte sperate. Rimane incerta la causa della morte del giovane che secondo la prima ipotesi formulata sembrava potesse essersi tolto la vita. Il suicidio non è escluso, ma il fascicolo d’inchiesta è stato aperto per omicidio. L‘ipotesi che si sia volontariamente buttato dal traliccio ...

Possibili incroci 'pericolosi' a Ibiza : da Belen e Stefano a Iannone e la De Lellis : Anche quest'anno Ibiza è la meta preferita dei personaggi più chiacchierati del gossip nostrano: il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 17 luglio, fa sapere che potrebbero esserci parecchi incontri pericolosi sull'isola spagnola. Belen Rodriguez, ad esempio, potrebbe imbattersi in Andrea Iannone e Giulia De Lellis, oppure nell'ultima ex di Stefano De Martino, Gilda Ambrosio. L'influencer romana, invece, rischia un imbarazzante faccia a ...

Stefano Marinoni - l’autopsia non chiarisce i dubbi : si indaga anche per omicidio : L’esame autoptico sul cadavere del ragazzo di Baranzate, scomparso il 4 luglio e ritrovato il 12 sotto un traliccio tra Rho...

Baranzate - Stefano Marinoni potrebbe essere stato ucciso : Stefano Marinoni potrebbe essere stato ucciso. L'autopsia, effettuata nei giorni scorsi, non avrebbe evidenziato lesioni compatibili con una caduta dall'alto. Quindi il giovane idraulico di Baranzate (comune alle porte di Milano) ritrovato senza vita sotto un traliccio nelle campagne tra Arese e Rho, potrebbe non essersi suicidato - come ipotizzato in un primo momento - ma qualcuno potrebbe avergli tolto la vita. Per determinare le cause del ...

Trono Over : Stefano Torrese non ha mai amato Pamela? Parla un’ex dama : Uomini e Donne Over: ex dama svela un retroscena su Stefano Torrese L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Caterina è ormai pronta a sposarsi con Biagio, il quale a giorni otterrà finalmente il divorzio dalla sua prima moglie. E delle sue future nozze la donna ne ha Parlato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Ma in questa occasione la donna non ha solo Parlato di questa faccenda. Difatti quest’ultima ha anche voluto ...

Uomini e donne : Pamela Barretta non esclude il confronto in tv con Stefano Torrese : Passano le settimane di questa calda estate e le registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne si avvicinano. L'esordio del programma su Canale 5 avverrà il prossimo 16 settembre ma i protagonisti entreranno in studio con qualche settimana di anticipo, presumibilmente già a partire da fine agosto. Cosa dovranno aspettarsi allora i telespettatori? Raffaella Mannoia ha già annunciato che inviterà le due ex troniste Giulia Cavaglià e ...

Baranzate - il giallo di Stefano Marinoni : i carabinieri proseguono le indagini : Stefano Marinoni, idraulico 22enne di Baranzate di Bollate (Milano), è stato ritrovato morto nelle campagne tra Arese e Mazzo di Rho. Il suo caso, però, non può ancora considerarsi chiuso. Troppe cose, infatti, non convincono gli inquirenti. Le fratture, considerate anomale e sospette, potrebbero essere compatibili sia con una caduta dall'alto che con un'aggressione. I genitori sconvolti, non vogliono credere che il loro ragazzo si sia suicidato ...