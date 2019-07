Gears 5 | ecco un assaggio della Campagna in un video tratto dal benchmark

Fonte : eurogamer

(Di domenica 21 luglio 2019) Il canale YouTube GOWSha pubblicato un filmato didaldel Tech Test che mostra alcune sequenze di gameplay inedite tratte dalla.Il, ovviamente realizzato con la versione PC dell'atteso titolo di Microsoft e The Coalition, permette di ammirare la nuova versione del centro di ricerca Nuova Speranza, che i fan di vecchia dataserie hanno già esplorato nei panni del Delta Team inof War 2, nonché un accesso scontro a fuoco nel bel mezzo di una tormenta di neve.Purtroppo dal punto di vista narrativo, il breve filmatodal Benchmarch del Tech Test non aiuta a far luce sugli elementi chiavetrama ocaratterizzazione dei personaggi. In compenso si tratta comunque di undelle performance che potremo ottenere nella versione PC. Leggi altro...

