Drammatico incidente stradale sulla A4 Una bimba è in coma

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Valentina Dardari Dopo essere stata intubata sul luogo dell’impatto, la bambina è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Altri due bambini sono rimasti feriti in modo non grave Unè avvenuto ieri sera sull’autostrada A4, la Milano-Torino. Coinvolte nell’impatto tre autovetture. Una bambina è stata intubata sul posto dai soccorritori e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Lo schianto si è verificato nella serata di sabato 20 luglio, verso le 20, sull’autostrada A4, a circa un chilometro dopo il casello di Marcallo Mesero, in direzione di Novara. Tre le macchine coinvolte nela catena, una Ford Kuga targata Svizzera, una Fiat Punto e una Volkswagen Passat. Subito sul luogo dell’impatto sono giunti i Vigili del fuoco di Milano intervenuti con ben tre mezzi, la Poliziadi Novara, ...

