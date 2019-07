Cosa c’è stasera in TV : Un film su Paolo Borsellino e uno con Georg Clooney che fissa le capre, ma forse se avete Netflix avrete altro da guardare stasera

57enne scopre che tra i necrologi sul giornale c’è anche il suo - Cosa accade dopo è terribile anche perchè non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto : Un uomo di 57 anni, Patrice Leroy stava attraversando un periodo molto felice della sua vita perché si era sposato da poco ed era innamoratissimo della moglie. Un giorno, però, è accaduto qualcosa di assai poco piacevole. La vicenda è accaduta a La Ferté-Bernard, nel dipartimento di Sarthe nel nord della Francia. Un giorno tra i necrologi appare anche quello con il nome di Patrice Leroy di anni 57. La moglie racconta così: ...

Cosa c’è stasera in TV : Tom Hanks, Leonardo Pieraccioni, Don Matteo, un paio di talk show di politica e un nuovo programma con Ale e Franz

Area 51 : cos’è - dove si trova e Cosa c’entrano UFO e alieni : L'Area 51 è avvolta da un alone di mistero per quanto, dal 2013, ormai sappiamo cosa sia davvero. Vediamo insieme che cos'è l'Area 51, la base militare americana più famosa e secreta, cosa fanno al suo interno e cosa c'entrano gli alieni e gli UFO. Ecco cosa c'è da sapere sull'Area 51, la cui esistenza è stata confermata solo poco tempo fa.Continua a leggere

Cosa c’è stasera in TV : Un bel po' di film: una commedia francese, "2 Fast 2 Furious", uno 007 con Sean Connery e "Un giorno di ordinaria follia", tra gli altri

Biglietti Atm - ecco Cosa c’è da sapere sugli aumenti : Scatta la data del 15 luglio sul calendario, scatta anche il nuovo sistema tariffario di Atm relativo ai mezzi pubblici di Milano e provincia. “Mezzi pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la condizione per avere una Milano capace di crescere, di rispettare i suoi impegni, di assicurare un ambiente più pulito a noi e ai nostri figli”, ha scritto il sindaco Beppe Sala in una lettera indirizzata ai suoi cittadini. “Però, per fare ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Sandro Campagna : “Buona partita ma c’è sempre qualCosa da migliorare” : Una vittoria convincente: 14-5 per l’Italia all’esordio dei Mondiali di Pallanuoto maschile in quel di Gwangju sul Brasile. Il Settebello si lancia verso la prima piazza del proprio raggruppamento: obiettivo importante che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Match giocato a ritmi eccellenti per larghi tratti da parte di Figlioli e compagni che tra due giorni ritorneranno in acqua. Il commento del CT Sandro Campagna ...

A settembre un milione di persone assalterà l’Area 51 per vedere gli alieni. Ma Cosa c’è davvero in quella base? : Sono più di un milione, ormai, e sono decisi: il 20 settembre assalteranno l’Area 51, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, al grido di “Non possono fermarci tutti”. cosa vogliono? Semplice: scoprire se una delle basi militari più misteriose e discusse del mondo nasconde UFO ed extraterrestri tenuti segreti dal governo statunitense per decenni. Dopo i terrapiattisti, dopo i complottisti delle scie chimiche, dopo i ...

Caso Orlandi - le tombe vuote sono un nuovo mistero. Cosa c’è sotto? : Quando è stato annunciata la decisione di aprire due tombe all’interno del Cimitero Teutonico per verificare se vi fossero i resti di Emanuela Orlandi, forse più di uno avrà pensato: se il Vaticano ha deciso questo vuol dire che non troveranno niente. Ed effettivamente, niente è stato trovato. Non solo per quanto riguarda i resti della figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa nel nulla all’età di 15 anni nel 1983. ...

Gerry Scotti spiega Cosa c’è dietro l’edizione estiva di Caduta Libera : Caduta Libera in onda per tutta l’estate: Gerry Scotti spiega perchè e fa una battuta Come si legge sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, da vent’anni Gerry Scotti sostiene che la televisione in estate non debba chiudere per ferie, perchè è proprio quando la gente resta in città da sola che ha bisogno di compagnia. E con l’edizione di Caduta Libera in corso il conduttore è rimasto fedele proprio a quel ...

La licenza AAMS sinonimo di gioco sicuro : Cosa c’è da sapere : La sicurezza viene al primo posto anche quando si è alla ricerca dei migliori casinò. Questo settore in Italia e

Cosa c’è stasera in tv : Potete scegliere tra «mammina è molto arrabbiata» e «il ragazzo surferà quell'onda a costo della sua stessa vita»

Cosa c’è stasera in TV : Tanti film non male, una nuova puntata di Temptation Island e la prima puntata della serie "Astronaut Wives Club"

Cosa c’è stasera in tv : Un programma dedicato a Mia Martini e Loredana Bertè, il programma di cultura condotto da Camilla Raznovich e "Jurassic Park", tra le altre cose