Box Office USA 21 luglio | subito record per Il Re Leone

Avengers : Endgame supera Avatar al Box-office : il film è nella storia del cinema! : Avengers: Endgame supera Avatar – Il Marvel Cinematic Universe è ufficialmente nella storia del cinema… Avengers: Endgame ha superato Avatar al botteghino internazionale ed è il film con il miglior incasso di sempre! Durante il panel dedicato agli Avengers al San Diego Comic-Con 2019, Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios ha dato l’annuncio che i fan, gli attori e tutto il team ... Leggi tuttoAvengers: Endgame supera ...

Green book supera i 10 milioni al Box office : Green book, gia' entrato nella storia del box office italiano con il maggior incasso per una pellicola vincitrice del premio Oscar come miglior film

Box Office - : Maurizio Acerbi Volano davvero alte le ragnatele dell'Uomo Ragno, meglio ancora di quelle del suo film precedente. Ora, sarà che il successo, recente, di Avengers: Endgame, abbia fatto crescere, ulteriormente, il desiderio di vedere pellicole sui supereroi. È certo, però, che il debutto di Spider-Man: Far From Home sia andato al di là di ogni più ottimistica previsione. Nei quattro giorni del fine settimana, infatti, la pellicola, nella ...

Box Office Mondiale 2019 : Spider-Man entra forte. Salgono Toy Story 4 - Pets 2 e Dark Phoenix : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

Box Office Italia 12-14 luglio : Spider-Man : Far From Home supera i 5 milioni in Italia - 850 milioni nel mondo : Box Office 12-14 luglio Italia – USAIncassi Italia/USA 12-14 luglio (we): Spider-Man: Far From Home a 5 milioni in Italia. Quasi 850 milioni nel mondo.Box Office weekend 12-14 luglio. Continua l’ascesa di Spider-Man Far From Home al botteghino americano. Il film nel week-end ha incassato circa 45.3 milioni, portando il totale a circa 275 milioni solo negli USA. Includendo gli incassi di tutto il mondo, Far From Home arriva a circa ...

Box Office Italia 5 luglio 2019 : Restiamo amici sorpassa il Traditore nel botteghino : Box Office Italiano 5 luglio 2019: Restiamo amici incassa € 177.000 e sorpassa Il Traditore Colpaccio inaspettato in piena estate. L’ultimo arrivato conquista l’intera posta. Ci hanno provato in tanti a sfilare il trono de Il Traditore (film Italiano più visto per 6 settimane consecutive), ma ...

SIAE il cinema perde 20 milioni di euro - Come un gatto in tangenziale salva il Box Office italiano del 2018 : SIAE le sale cinematografiche perdono 8 milioni di telespettatori SIAE, cinema italiano: Come un gatto in tangenziale il film italiano più visto con 9,6 milioni di ...

Box Office USA we. 7 luglio : Spider-Man : Far From Home apre con 185 milioni : Box Office 7 luglio Italia – USAIncassi USA 7 luglio (we): Spider-Man: Far From Home a 185 milioniBox Office 7 luglio (Weekend) In un periodo poco ideale per andare al cinema, in USA è già uscito martedì Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della nuova versione che vede Tom Holland nei panni dell’uomo ragno. Il film è al cinema già da martedì negli USA, prima del week-end aveva incassato già più di 91 milioni di dollari, ...

Box Office Italia 30 giugno : Toy Story 4 apre in calo in Italia : Box Office 30 giugno Italia – USABox Office USA 30 giugno Toy Story 4 ancora in testaIn attesa che Spider – Man: Far From Home stravolga il box Office americano e non solo, Toy Story 4 mantiene la testa con 57 milioni di dollari e più di 230 milioni di dollari nei soli stati uniti, facendo registrare un +4% rispetto al terzo capitolo dopo 10 giorni in sala.Subito dietro due novità Annabelle 3 con 31 milioni totali e Yesterday con 17 ...

Box Office Italia 28 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto da un mese e mezzo - Toy Story 4 comanda la classifica - un successo anche italiano ricordando Fabrizio Frizzi : Box Office Italia 28 giugno 2019: Toy Story 4 in testa è un successo anche Italiano, Il Traditore tocca le 6 settimane consecutive Il Traditore sta vivendo sicuramente il suo momento più glorioso. ...

Box Office Italia 21 giugno 2019 : il Traditore film italiano più visto per la quinta settimana consecutiva - raggiunto il record di “Ma Cosa ci Dice il Cervello” : Box Office Italia 21 giugno 2019: Il Traditore raggiunge la quinta settimana consecutiva, incasso totale di 4,2 milioni Il Traditore è per la quinta settimana consecutiva il film Italiano più visto al ...