Stupro Roma,gip convalida fermo 25enne

Roma - Stupro alla discoteca Factory : fermato un 25enne romeno : Un ragazzo di 25 anni è stato fermato per lo stupro della ragazza di 21 anni avvenuto a maggio all'esterno della discoteca Factory , in zona Olimpico a Roma . Secondo quanto si...

"Mi ha invitato a ballare - poi mi hanno violentato in tre". Stupro di gruppo in discoteca a Roma : L’hanno stuprata in tre in uno sgabuzzino della discoteca Factory, a Roma. Poi se ne sono andati lasciandola lì, sotto shock. La vittima è una ragazza etiope di 21 anni, che studia e lavora a Roma da qualche anno con la famiglia. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La Procura di Roma indaga per violenza sessuale di gruppo.La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un giovane ...