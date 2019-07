Lecce | scomparso a 82 anni l’ex presidente Giovanni Semeraro Con lui | 9 anni di Serie A

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) E’ morto a 82Giove azionista di riferimento deldal 1994 al 2012. L’imprenditore, proprietario della Banca del Salento – poi Banca 121 – fino alla cessione al Monte dei Paschi di Siena, con il suo arrivo in giallorosso ha ottenuto la promozione inA. Durante la sua gestione, ilha giocato nove campionati diA, con il picco raggiunto tra il 2003 e il 2005, quando i pugliesi chiusero al 10° e all’11° posto. Nel 2005, in particolare, i giallorossi allenati da Zdenek Zeman finirono la stagione con il secondo miglior attacco dellaA, ospitando fra le proprie fila bomber del calibro di Mirko Vucinic, Ernesto Chevanton e Valeri Bojinov. Con una nota sul proprio sito ufficiale il club salentino ha espresso “il più profondo cordoglio” per la sua scomparsa. “ha scritto pagine ...

