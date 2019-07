DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai | Cassarà unico italiano in corsa!

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Doppietta cinese dalla piattaforma. Bertocchi/Verzotto tredicesimi nel sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 15.03: Finiscono le gare di Tuffi in piscina. Da lunedì comincia il programma di quelli dalle grandi altezze. 15.02: Doppietta cinese con l’oro di Yang Jian davanti a Yang Hao. Terzo posto per il russo Bondar. 15.00: YANG JIAN CAMPIONE DEL MONDO! Quadruplo e mezzo avanti carpiato (4.1) da 114.80 e punteggio irreale di ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA. Fioretto : derby Cassarà-Garozzo agli ottavi. Sciabolatrici tutte eliminate prima dei quarti. Sciabola uomini a squadre nei quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: Italia-Germania 3-3 15.10: Italia-Germania 3-2 15.07: Così i quarti di finale della Sciabola donne individuale: Velikaya (Ukr)-Marton (Hun), Berder (Fra)-Gkountoura (Gre), Pascu (Rou)-Stone (Usa), Kharlan (Ukr)-Komashchuk (Ukr) 15.05: Italia-Germania 2-2 15.05: Rossella Gregorio, avanti 8-7, subisce un parziale di 0-8 dalla ungherese Marton che affonda ulteriormente il coltello nella ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! Italia quinta nel combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l’Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio unica sciabolatrice rimasta. Fioretto : fuori Foconi e Avola! Garozzo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Italia-Thailandia 15-5 12.59: E’ in corso di svolgimento anche la sfida tra Italia e Thailandia per la prova a squadre di spada femminile. Azzurre avanti 12-5. 12.58: Vince Daniele Garozzo! Netto successo per 15-6 sull’olandese Giacon. Il campione olimpico se la vedrà con il vincente dell’assalto tra Andrea Cassarà ed il francese Maxime Pauty. 12.57: Eliminato Giorgio ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Ungheria avversaria del Setterosa

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! In corso la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Quarta formazione, quella del Kazakistan, dodicesime due anni fa e il lotta con Brasile e BieloRussia. 12.20 Buona la routine ungherese che però non incrementa quanto la Corea e resta dunque dietro. 77.9333 staccate di 9 decimi. 12.15 Tocca ora all’Ungheria, molto vicina alla Corea nel preliminare; anche per lei ci si attende qualcosa attorno ai 77/78 punti. 12.13 Esercizio molto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa per la piattaforma dei tuffi

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! A mezzogiorno la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si chiude qui dunque questa prima finale, Russia – Italia – Giappone il podio! L’appuntamento è tra meno di un’ora con la finale del combinato in cui ritroveremo la squadra. 11.02 Yumi Adachi e Atshushi Abe riescono a mantenere agevolmente la medaglia, conquistando 90.4000 (27.2000, 36.0000 e 27.2000) e incrementando oltre i due punti il vantaggio sugli ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 E ora ci sono proprio i rivali cinesi, poco davanti alla Spagna ieri mattina. 10.51 Quarta posizione provvisoria alle spalle degli USA per gli spagnoli, 86.3667 migliorando di un paio di decimi generali (26.0000, 34.2667 e 26.1000) 10.46 Tocca alla coppia spagnola Emma Garcia Garcia e Pau Ribes che fanno gara sulla coppia cinese. 10.44 Sulle note di “The duel drum and piano” ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini per una nuova magia. Verzotto/Bertocchi 13mi nel sincro 3m