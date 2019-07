Conte respinge gli attacchi sul dossier Autonomie

Fonte : agi

(Di sabato 20 luglio 2019) Ai suoi interlocutori il presidente del Consiglio, Giuseppe, continua a rivendicare la validità del suo metodo sul tema dell'autonomia differenziata. Il fatto di aver lavorato due giorni fa a lungo sul, anche con i ministri Erika Stefani e Marco Bussetti. Per poi portare sul tavolo del vertice di governo i risultati di quel lavoro che a palazzo Chigi sottolineano si stato condiviso pienamente dagli esponenti della Lega. Il premier in ogni caso non risponde ai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana che lo tirano in ballo, lo accusano di essere stato coinvolto in una 'cialtronata'. Nella sede del governo si ribadisce però che quelle critiche sono incomprensibili, che il clima a palazzo Chigi è stato collaborativo. Ed è proprio collaborazione che il presidente del Consiglio chiederà nei prossimi giorni agli alleati di governo. Per portare avanti il ...

