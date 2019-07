Auto travolta da un treno nel Varesotto | due morti

Varese - Auto travolta da treno - 2 morti : 21.27 Due persone che viaggiavano a bordo di un'auto finita fuoristrada e precipitata sulla ferrovia e travolta da un treno merci, a Castelveccana, nel Varesotto, sono morte sul colpo. Si tratterebbe di due persone di Laveno Mombello (Va), la cui vettura, piombata sui binari, non consentendo al macchinista di frenare.Il ferroviere, e i due colleghi in cabina, sono stati soccorsi dal 118in stato di shock.La linea ferroviaria Luino-Laveno ...

Travolta da Auto - muore nel Ragusano : 15.42 Fermato il giovane che in macchina ha travolto una 25enne appena uscita dal ristorante in cui lavorava a Cava d'Aliga, frazione marina di Scicli (RG). La giovane stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri quando è stata investita ed è morta sul colpo. Lascia un bambino di pochi mesi. Ferito anche un collega, uscito dal ristorante per aiutarla a buttare i sacchi di rifiuti nei cassonetti: ora è ...

Avola - travolta da un’Auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Taranto - donna travolta da Auto pirata : Annarita Massafra è in fin di vita : Dall'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto non arrivano notizie confortanti per quanto riguarda Annarita Massafra, la donna di 51 anni brutalmente travolta sabato sera da un'auto pirata mentre si trovava alla festa rionale di San Pietro Bevagna, una frazione marittima di Manduria sulla costa ionica. Insieme a lei c'era la cognata, Silvana Foti, una 47enne, insieme a suo marito, Cosimo Lenti e al fratello di quest'ultimo, Gregorio, sposato ...