Speciale di Rai2 con Simona Ventura su La Casa di Carta | il 19 luglio anche la Rai si

Rita Pavone e il flop del suo Speciale su Rai2 : “Ero già stata condannata a morte dai social. Anche con una carriera come la mia - c’è sempre il cretinetto che scrive la cattiveria” : “Sì, è stato un flop, ma non me la prendo”. Non usa mezzi termini Rita Pavone per commentare il risultato da prefisso telefonico (355.000 spettatori pari al 2.4% di share) del suo programma dedicato ai 50 anni di Woodstock, trasmesso ieri sera su Rai2. “Un po’ mi dispiace, più che altro per Rai2. Non credevo di ottenere grandi risultati con questo programma, Anche perché la trasmissione è durata quattro ore. Soltanto per Sanremo si può ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 19 giugno 2019. Su Rai2 «Qualcosa di Speciale» : Jennifer Aniston e Aaron Eckhart in Qualcosa di Speciale Rai1, ore 20.30: Nazionale U21- Campionati Europei Italia 2019 Italia – Polonia Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro la Spagna, torna in campo l’Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l’Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, potrebbe già essere ...