Riceve da un amico una tavoletta di cioccolata ma quello che trova all’interno è

baritalianews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Un ragazzo di 28 anni, tedesco che vivea Bischofsheim nell’Ovest del paese, ha ricevuto da unitaliano unadi cioccolato alle nocciole. Il ragazzo ha apprezzato tantissimo quel regalo e ha subito scartato laper mangiarne un pezzo. Nella, però, c’era un pezzo di dito con l’unghia. Sconvolto, ha contattato le forze dell’ordine che hanno mandato lapresso il reparto di medicina legale della questura. I sanitari che hanno esaminato il macabro rimento, hanno, purtroppo, confermato che si trattava proprio di una mano umana. Non è stata rivelata l’azienda produttrice del cioccolato e non sono stati dati altri dettagli ma le forze dell’ordine sono al lavoro per venire a capo di questo terribile incidente. L'articoloda ununadimacheè sconvolgente proviene da ...

ClauTotti101 : RT @skywalker5005: cioè se non vedi quanti like uno riceve, poi non lavori bene ? Non mangi? Non scopi co tuo marito moglie o concubino che… - skywalker5005 : cioè se non vedi quanti like uno riceve, poi non lavori bene ? Non mangi? Non scopi co tuo marito moglie o concubin… - Caarolsss : @valerionicastro Ti faccio una domanda scusa: ma puoi vedere i like che riceve, che ne so, un tuo amico? -