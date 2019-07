Restituite il parco di via dell’Erba alla città | è avvolto nel silenzio da troppo

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Salendo via Pietro Castellino c’è una traversa vicinometropolitana. Si chiama Via. Lì c’è una piccola oasi. O meglio: c’era. I giochini per i bimbi sono stati disintegrati poco dopo l’instzione. Il campo di basket è stato vandalizzato più volte. Nel 2017, dei ragazzi volontari decisero di ripristinare il campo di basket ed un’associazione molto attiva donò dei nuovi tabelloni. Ciò costò tempo e fatica e ne ho contezza perché, all’epoca, la curai personalmente. Al netto delle giostrine distrutte e mai ripristinate quell’area era uno sfogo per bimbi e ragazzi. Un’oasi vandalizzata Un anno fa l’area venne vandalizzata pesantemente, a più riprese. Venne distrutto il gabbiotto dei guardiani, le recinzioni, il campo di basket. E qui inizia il vero calvario per l’area. Iniziano le interlocuzioni con i servi preposti per cercare di riaprire il, si ...

