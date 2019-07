La Juventus si gode De Ligt | l’Ajax però si pente | “avremmo potuto venderlo ad un prezzo

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il direttore sportivo dell’Ajax ha parlato della trattativa con la Juve per De, sottolineando come i Lancieri avrebberoincassa più dei 75 milioni pattuiti La trattativa trae Ajax per Matthijs Desi è conclusa positivamente, il difensore olandese è stato presentato oggi dal club bianconero dopo un lungo tira e molla con la società di Amsterdam. Nicolò Campo/LaPresse Proprio mentre il classe ’99 rispondeva alle domande dei giornalisti italiani, il suo ex direttore sportivo Marc Overmars ha ammesso di essersi pentito di averlo venduto a 75 milioni, considerando le cifre che ormai girano in Europa. Intervenuto ai microfoni di Ajax TV, il dirigente dei Lancieri ha sottolineato: “se guardiamo quanto vengono pagati altri giocatori beh, ilsarebbeessere leggermente più alto. L’anno scorso avevamo stabilito unin ...

