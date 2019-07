Inter | Conte in conferenza | importanti indicazioni su Lukaku | Icardi e Nainggolan

Inter-Manchester United : Perisic e Lazaro saranno gli osservati speciali di Conte : Inter-Manchester di sabato 20 luglio alle 13,30 (diretta tv su Sportitalia) è la seconda amichevole estiva dei nerazzurri di Antonio Conte. Dopo aver battuto il Lugano 2-1 grazie ai gol di Sensi e Brozovic, il prossimo sarà il primo vero test probante della stagione. Il neo allenatore si aspetta miglioramenti dopo un ritiro svizzero ricco di fatica e lavoro tattico, e una prima sgambata in cui ha brillato soprattutto il centrocampo. Un occhio di ...

Conte in pressing sull'Inter per Lukaku e Dzeko mentre Ausilio incontra l'agente di Rebic : Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', Antonio Conte sta diventando inquieto mentre l'Inter continua a lavorare su offerte per Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Ieri l'Inter è volata a Singapore per il tour pre-campionato in Asia e al momento Conte ha solo George Puscas, Samuele Longo e tre Primavera in attacco. Il probabile arrivo di Lukaku è stato uno dei motivi per cui Conte ha accettato di unirsi ai nerazzurri, ma il Manchester United vuole ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo per completare la squadra di Conte : L'Inter è sicuramente una grande protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già messo a segno quattro colpi fino a questo momento e sembrano vicini anche agli acquisti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku per completare il reparto avanzato. Una volta chiuse anche queste due operazioni la società nerazzurra si concentrerà esclusivamente sulle cessioni, visto che c'è la necessità di sfoltire una rosa. Una volta successo ...

Infantino (Fifa) : “Ora c’è Conte - speriamo siano gli juventini a salvare l’Inter” : Il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, non ha mai nascosto la sua simpatia per l’Inter. Ieri lo ha fatto ancora, racconta il Corriere dello Sport. Dalla sede della Lega Pro di Firenze ha scherzato sulla presenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ipotizzando, magari, uno sgambetto alla Juventus. “Nell’Inter adesso c’è Conte, un grande tecnico. speriamo che siano gli juventini a salvare l’Inter, se poi vincono, benissimo. ...

"Von der Leyen conterà poco - è una vittoria di Macron". Intervista a Lucio Caracciolo : Il segno politico dell’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea e le “spine” che l’attendono suo cammino. HuffPost ne discute con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica.Qual è a suo avviso il segno politico dell’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea?”Non c’è nessun segno politico particolare, ...

Inter – Diramata la lista dei convocati di Conte per la tournèe in Asia : c’è anche Nainggolan : Nainggolan alla volta dell’Asia: il belga partirà con l’Inter per la tournèe di Singapore Se pochi giorni fa Radja Nainggolan, così come accaduto ad Icardi, era stato rispedito a casa dal raduno dell’Inter a Lugano, oggi arrivano notizie che fanno sperare il calciatore belga. Il nome di Nainggolan infatti è nell’elenco dei 27 giocatori nerazzurri convocati da Conte per la tournèe in Asia. anche se il calciatore ...

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Buona la prima per Conte - Inter batte il Lugano 2-1 in amichevole : Buona la prima dell'Inter con Antonio Conte in panchina. I nerazzurri hanno vinto la "Casino' Lugano Cup", battendo il Lugano per 2-1

Inter - Icardi in uscita : Conte avrebbe detto no allo scambio con Insigne : Ieri l'Inter ha fatto il suo esordio ufficiale in amichevole contro il Lugano, vincendo 2-1 e dando già importanti spunti su quello che sarà il gioco impostato dal nuovo allenatore, Antonio Conte. L'unica pecca riguarda gli attaccanti visto che contro gli svizzeri non c'era nessuno dei titolari a disposizione, con Politano infortunato, Lautaro Martinez in vacanza dopo la coppa America e con Mauro Icardi fuori dal progetto tecnico, come ammesso ...

Crosetti : per capire la tattica di Conte - test Invalsi per i giocatori dell’Inter : Pungente come al solito Maurizio Crosetti nella sua consueta rubrica su Repubblica. Il punto oggi è l’abbandono del ritiro dell’Inter da parte di Mauro Icardi, ma non solo. L’opinionista utilizza proprio i test Invalsi, che hanno fatto discutere dopo le deludenti prove degli studenti di quest’anno, per attaccare Antonio Conte e gli eccessi della sua preparazione atletica. Per capire le lezioni tattiche di Antonio Conte, ...

La prima Inter di Conte a Lugano su Sportitalia (anche in HD su SI Smart) : Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in chiaro e gratuitamente per i possessori di...

Handanovic : Conte non mi ha stupito - all'Inter siamo motivati : "Conte? Non mi ha stupito. Chi guarda il calcio sa chi e', come lavora, cosa ha vinto. Eravamo preparati, sapevamo cosa ci aspettava".

Formazione Inter 2019-2020 : Icardi via - Conte punta sugli italiani e aspetta Lukaku : Chissà cosa avrebbe pensato Antonio Conte se, qualche anno fa, gli avrebbero prospettato l'idea che sarebbe diventato il tecnico di un'Inter che prova ad arginare lo strapotere di una Juventus che lui stesso ha fatto tornare grande. Per il tecnico leccese, tuttavia, non c'è molto tempo di pensare o lavorare con la fantasia, perché praticamente da subito c'è da mettere a punto una Formazione nerazzurra che possa diventare un'alternativa credibile ...

Lugano-Inter : domani 14 luglio la ‘prima’ di Conte con un attacco da inventare : Lugano-Inter di domani, domenica 14 luglio, alle ore 17,30 con diretta tv in chiaro su Sportitalia segna l’inizio dell’era Antonio Conte in nerazzurro. Dopo una settimana di lavoro in ritiro proprio nella cittadina svizzera, il nuovo allenatore inizierà a testare le sue idee in amichevole con una formazione che sarà molto differente da quella che ha in testa l’ex Commissario Tecnico per quando le gare inizieranno a contare. Dall’inizio ci sarà ...