Inchiesta minori | De Micheli | ‘solidarietà a consigliera Pd Roberta Mori’

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Solidarietà, vicinanza e sostegno aMori,del Pd in Emilia Romagna, vittima di una campagna diffamatoria ignobile, orchestrata da una parte politica che non si ferma di fronte a nulla, pur di ottenere meschini obiettivi propagandistici”. Lo dice la vicesegretaria del Pd, Paola De.“viene ingiustamente attaccata e colpita -aggiunge- per le sue battaglie sui diritti civili e perché l’sui Servizi della Val d’Enza viene ogni giorno vergognosamente strumentalizzata e usata da Lega e Cinque Stelle, in barba al dolore e al coinvolgimento di. Siamo al fianco die siamo certi che non si farà intimidire dalla barbarie di certe persone, perché possa continuare nel grande lavoro che sta portando avanti”.L'articolo: De, ‘solidarietà a ...

