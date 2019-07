Il sistema Riace per avere voti | lavoro in cambio dei consensi

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Michel Dessì Il sindaco Lucano non aveva bisogno solo di soldi per l'accoglienza. Ma anche di aiuto per continuare a "regnare" Mimmo Lucano non aveva solo bisogno di soldi, ma anche di. Tantiche gli avrebbero permesso di continuare a regnare per tanti anni nella piccola. Un consenso necessario per portare avanti il “modello” di accoglienza divenuto famoso nel mondo. Un “modello” che, a lungo andare, gli si è rivolto contro, mettendolo con le spalle al muro. Secondo l’accusa, Mimmo Lucano detto “U’Curdu”, davaindi. Peccato, però, che i dipendenti delle varie associazioni che gestivano gli Sprar e i Cas non si presentavano sul posto di. Sapevano diil coltello dalla parte del manico. Lucano era ricattabile. “Parli? Mi obblighi a lavorare? E allora non ti voto”. Era questa la paura di “Mimì”, che contava ogni singolo ...

libellula58 : RT @paparozzi63: #fuoridalcoro Il sistema RIACE, gonfiavano le fatture dei pasti dello SPRAR... - stefanorossi825 : RT @paparozzi63: #fuoridalcoro Il sistema RIACE, gonfiavano le fatture dei pasti dello SPRAR... - mmayr5 : RT @paparozzi63: #fuoridalcoro Il sistema RIACE, gonfiavano le fatture dei pasti dello SPRAR... -