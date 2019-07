Governo : Zingaretti - ‘ora si preparano a inciucio - governicchi e rimpasto’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Per colpa di Salvini e Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani, il lavoro, la Scuola, l’Università, la crescita, lo sviluppo ma solo litigi, sgambetti e pugnalate alle spalle. Ora sembra che stia cambiando tutto di nuovo, non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o a un governicchio o magari ad un rimpasto. Ci opponiamo a tutto questo e prepariamo ...

Non c'è nessuna possibilità di un governo Pd-M5s in questo Parlamento? "La risposta è no, l'ho sempre pensato e alla luce di questo dibattito sono ancora più convinto". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a 'In onda' su La7. "L'ipotesi della mozione di sfiducia nei confronti di Salvini è in campo, dopo una serie di altre iniziative", ha detto ancora Zingaretti, precisando che la mozione ...

Progetto politico giallo-verde è fallito, ormai insulti continui. "La novità di queste ore è che il progetto politico del governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato,è fallito. Siamo agli insulti continui e alla paralisi totale. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze". Lo ha detto il leader del Pd Zingaretti In visita al Campus di Amatrice,da presidente della Regione Lazio, Zingaretti afferma:"Questa scuola è ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "CassaIntegrazione, a giugno +99.8%. Un altro fallimento del governo, un altro colpo alle persone, un altro motivo per dire che questo governo deve andare a casa". Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti.

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze". Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter.

Il voto del M5s, come noi, per Ursula von der Leyen come presidente Commissione Ue? Scelta autonoma, condividiamo il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von der Leyen sul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l'ambiente", ha spiegato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Ma chiarendo: "smentisco l'ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e ...

Dopo il voto favorevole dell'Europarlamento a Ursula Von der Leyen, la destra intravede il pericolo di un governo M5s-Pd in Italia. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, risponde così alle domande dei giornalisti: "Smentisco l'ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e rimane quella di ridare la parola agli italiani con le elezioni anticipate". Sul voto positivo di ...

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – "Dal Ponte di Genova ad Alitalia l'unica certezza è la confusione mentale, politica e l'opportunismo di chi ci sta governando". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"Siamo l'unica alternativa al Governo e Salvini: dobbiamo imporre un'altra agenda, è questo il nostro compito. Dobbiamo combattere ed essere vicini

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mostra in un video su Facebook la busta paga di una lavoratrice di Mercatone Uno in cassa integrazione: "Questa è la busta paga di una lavoratrice in cassa integrazione di Mercatone Uno: 28 euro. Sono stati lasciati soli dal Governo. Ecco la mia denuncia, perché cose del genere non devono più accedere".

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Questa è la busta paga di una lavoratrice in cassa integrazione di Mercatone Uno: 28 euro. Sono stati lasciati soli dal Governo. Ecco la mia denuncia, perché cose del genere non devono più accedere". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb mostrando in un video la busta paga di una lavoratrice di Mercatone Uno.

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – "Rifiuti a Roma, vi tengo aggiornati. La riunione con Ministero e Comune è andata bene. L'attuazione dell'ordinanza della Regione Lazio sta finalmente producendo i primi risultati nelle ultime 48 ore". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. "Sono convinto che se continuiamo così -aggiunge- i risultati saranno presto evidenti. Già oggi la gran parte dei siti definiti a rischio è ...

"Il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi". Lo scrive su Huffington post il segretario Pd, Nicola Zingaretti, che elenca quelli che a suo avviso sono gli errori dell'esecutivo. "1) Avevano preannunciato fuoco e fiamme dopo le europee con la conquista dell'Europa. Hanno sbagliato tutto. L'Italia è isolata. Hanno detto no a Timmermans il candidato che di ...