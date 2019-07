Borsellino | pg Fuzio scrive a Fiammetta La figlia del giudice | “Lettera vergognosa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una lettera “che vengono i brividi a leggerla”. È quella inviata dalll’ormai ex procuratore generale della Cassazione, Riccardo, aBosellino. Ladelucciso il 19 luglio del 1992, in un’intervista al Quotidiano del Sud, parla di una missiva firmata da, alla vigilia del ventisettesimo anniversario della strage di via D’Amelio, che le è stata inviata ieri e la definisce: “L’ultimo affronto, da parte di uno Stato che non ha mai voluto fare niente per individuare i veri colpevoli del depistaggio sulla morte di mio padre”. Una lettera, continua, “che vengono i brividi a leggerla, che mi indigna e che indignerebbe anche mio padre e tutti i magistrati che fanno e che hanno fatto il loro dovere”. L’ex procuratorele ha scritto una missiva “incredibile e, nella quale dice ...

