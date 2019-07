Amichevole Real-Atletico | Zidane “elogia” Simeone

forzazzurri

(Di venerdì 19 luglio 2019) Tramite Twitter l’emittente ESPN scirve in merito all’che si giocherà traMadrid edMadrid.elogiasi è espresso verso il collega argentino con un complimento. International Champions Cup “L’ allenatore delMadrid Zinédinecontinua a preparare la squadra per la stagione 2019/2020 e la pre-season attraversa l’ International Champions Cup . La palla non si ferma su ESPN e WatchESPN. Ci saranno 60 partite in 33 giorni, dal 10 luglio all’11 agosto, con squadre comeMadrid, Barcellona, ​​Arsenal, Manchester City, Liverpool, PSG e altro ancora!” Le parole di Zinedine“Sarà una bella gara per il pubblico. Per noi come club è molto importante questa partita e vogliamo anche mostrare una buona immagine della capitale spagnola “, ha spiegato. Quando gli è stato ...

