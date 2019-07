Scooter contro un’auto! Andrea, cuoco di 45 anni, muore tornando a casa (Di giovedì 18 luglio 2019) Con il suo Scooter finisce contro un’auto e muore praticamente sul colpo. L’ennesima vittima della strada si registra a Caerano San Marco, nella provincia di Treviso. A perdere la vita, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, Andrea Guizzo, un cuoco di quarantacinque anni originario di Volpago del Montello e che viveva con la compagna poco distante dal luogo dell’incidente. Stando a quanto emerso, Andrea stava tornando a casa dopo il lavoro quando c’è stato l’incidente. All’origine dello schianto, secondo i primi accertamenti compiuti dalla polizia stradale, ci sarebbe l’omessa precedenza da parte dell’auto coinvolta nel sinistro. Si tratta di una Fiat Idea condotta da una donna. L’incidente mortale è avvenuto all’incrocio tra via San Marco e via Val di Rovere, dove la vittima che viaggiava in sella al suo Scooter si sarebbe improvvisamente trovato davanti l’auto senza poterla evitare. (Di giovedì 18 luglio 2019) Con il suofinisceun’auto epraticamente sul colpo. L’ennesima vittima della strada si registra a Caerano San Marco, nella provincia di Treviso. A perdere la vita, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio,Guizzo, undi quarantacinqueoriginario di Volpago del Montello e che viveva con la compagna poco distante dal luogo dell’incidente. Stando a quanto emerso,stavadopo il lavoro quando c’è stato l’incidente. All’origine dello schianto, secondo i primi accertamenti compiuti dalla polizia stradale, ci sarebbe l’omessa precedenza da parte dell’auto coinvolta nel sinistro. Si tratta di una Fiat Idea condotta da una donna. L’incidente mortale è avvenuto all’incrocio tra via San Marco e via Val di Rovere, dove la vittima che viaggiava in sella al suosi sarebbe improvvisamente trovato davanti l’auto senza poterla evitare.

Violentissimo l'impatto tra lo scooter e l'auto – L’impatto è stato violentissimo e il cuoco è stato sbalzato cadendo a terra a qualche metro di distanza. Purtroppo inutili per lui i soccorsi del Suem 118. Al loro arrivo per Andrea Guizzo non c’era purtroppo più nulla da fare: i soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Anche la conducente dell’auto è rimasta ferita, sembra comunque in maniera non grave. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire l’esatta dinamica dell'incidente mortale.