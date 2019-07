Sea Watch | la capitana Carola al tribunale di Agrigento per l' interrogatorio

Sea Watch - Lega lasciata sola a Strasburgo : i grillini sostengono il piano Moavero e non i porti chiusi : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea si vedono immediatamente. A meno di un giorno dalle votazioni nell'aula di Strasburgo, in occasione del dibattito sul caso Sea Watch e le ong, la Lega diventa vittima sacrificale. Nessuno, t

Sea Watch : lettere di minacce al pm Patronaggio e al gip Vella - che ha liberato Carola Rackete : Il Procuratore Capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha ricevuto oggi una busta contenente polvere da sparo; un'altra busta con un'ogiva di proiettile da fucile è stata invece indirizzata al gip Alessandra Vella. È la nuova, doppia, intimidazione al palazzo di giustizia di Agrigento. Le due buste arrivate – e bloccate al centro di smistamento di Favara – sarebbero molto simili. Per Patronaggio si tratta della terza intimidazione nell'arco di pochi ...

Sea Watch 3 - minacce di morte al pm Patronaggio e alla gip Vella : buste con polvere da sparo e proiettile : Nuove minacce di morte all'indirizzo del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Si tratta di due buste anonime - come riferisce Adnkronos - arrivate direttamente al Palazzo di giustizia di Agrigento ed indirizzate ai due magistrati. Patro

Matteo Salvini non riferisce in aula sul Russiagate - la rivolta Pd : occupa a commissione "stile Sea Watch" : rivolta Pd in Parlamento. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha comunicato la sua disponibilità a tenere un'informativa alla Camera sul caso Russiagate, come richiesto da dem, Leu e +Europa. È il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il grillino Riccardo Fraccaro, a comunicare ai colle

Ong - la prova del legame con gli scafisti : "Il trafficante mi ha fatto vedere foto e messaggi con Sea Watch" : A discapito di quanto venga detto dai perbenisti: esistono dei veri propri legami tra ong e scafisti. "Il trafficante libico (Lukman Zauari) mi ha detto che è in contatto con molte navi come la Sea Watch - racconta un migrante appena sbarcato a Lampedusa durante il servizio di Quarta Repubblica - ci

Sea Watch - Procura vs scarcerazione Carola Rackete/ Ricorso Cassazione : ma Salvini.. : Procura di Agrigento fa Ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete: caso Sea Watch, la 'capitana' attacca ancora Salvini

Carola Rackete - la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione della capitana della Sea Watch : È pronto il ricorso della Procura di Agrigento contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 arrestata a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ed essere entrata in acque territoriali italiane con la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche. Il giudice di Agrigento Alessandra Vella non aveva convalidato l’arresto della 30enne tedesca e non aveva disposto nessuna misura ...

Sea-Watch 3 - la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Carola : Giovedi l'interrogatorio della Capitana, indagata per la violazione del decreto Sicurezza bis e del codice della navigazione e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Sea Watch - il pm Luigi Patronaggio prepara il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete : Il pm Luigi Patronaggio non condivide la decisione della gip Alessandra Vella sulla scarcerazione di Carola Rackete. Così la procura di Agrigento ha già preparato il ricorso contro la messa in libertà della comandante della Sea Watch 3. Carola era stata arrestata a fine giugno a Lampedusa, per aver

Sea Watch - procura di Agrigento ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete : È pronto il ricorso della procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, per Cassazione, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete disposto dal gip Alessandra Vella: dovrebbe essere depositato entro mercoledì. Intanto è atteso per giovedì, 18 luglio, l'interrogatorio della capitana della nave Sea Watch 3.Continua a leggere

Offese razziste sotto un post sui migranti : hater ripara con donazione a Mediterranea e SeaWatch : Un uomo di 82 anni che aveva scritto frasi razziste e sessiste sotto un post della vice sindaca di Rimini Gloria Lisi si è salvato dalle conseguenze di una querela donando 100 euro a Mediterranea e SeaWatch, le Ong che salvano i migranti in mare.Continua a leggere

Sea Watch - Salvini contro la Francia : 'Premiano Carola Rackete - ma non le hanno risposto' : L'eco del caso Sea Watch continua ad essere viva. La vicenda che ha coinvolto Carola Rackete, passata alla storia per essere stato il primo caso in cui una Ong ha forzato il blocco navale italiano nei confronti delle organizzazioni non governative, fa parlare di sé, soprattutto per le reazioni alla vicenda che arrivano a livello internazionale. In particolare dalla Francia è arrivata la notizia secondo cui Parigi ha inteso conferire alla ...

Sea Watch - Carola e la prova definitiva. Matteo Salvini : "Senza navi pirata Ong ed eroiche tedesche..." : Una foto per spazzare via i dubbi su Ong, Sea Watch e Carola Rackete. Sulla scrivania di Matteo Salvini al Viminale plana l'immagine di un gommone individuato in zona Sar libica, sabato mattina, di cui la Guardia costiera di Tripoli si è assunta la responsabilità. Leggi anche: "Ma Carola si è già di

CAROLA RACKETE PREMIATA A PARIGI/ E-mail incastrano Francia : ignorò sos Sea Watch 3 : CAROLA RACKETE PREMIATA a PARIGI per aver salvato i migranti e potrebbe essere invitata all'Europarlamento. Ma le E-mail inchiodano Macron...