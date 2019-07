Rivoluzione nella Moda targata Dolce e Gabbana | Arrivano le modelle con pancetta e

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Belle da impazzire, ma per alcuni sono troppo “grasse”. Ma tra tutti non la pensano certo così i famosi stilistiche per la prima volta estendono la gamma delle proprie taglie femminili fino alla 54, il che al momento ne fa una delle maison più “inclusive” nel panorama mondiale. La novità riguarda la collezione pre-autunnale che è in vendita adesso. La casa italiana ha annunciato che la cosa avrà un carattere stabile e che proseguirà già con le prossime collezioni. In particolare le sfilate di presentazione ospiteranno ovviamente anche“curvy”, come si dice, ovvero belle figliole ben lontane dal modello angolare e androgino che sembra andare per la maggiore nel mondo delle passerelle.Un portavoce della casa italiana ha dichiarato al britannico The Independent che “insono anni che appoggiamo le‘curvy’: con questo progetto ...

marattin : Se una cosa del genere (il parlamento che da 3 settimane lavora un giorno a settimana perché il governo non è in gr… - GiuseppeConteIT : Oggi il #CodiceRosso, fortemente voluto da questo Governo, è legge dello Stato. Un primo importante passo, che mi r… - Tanio1955 : RT @marattin: Se una cosa del genere (il parlamento che da 3 settimane lavora un giorno a settimana perché il governo non è in grado di far… -