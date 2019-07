Ridussero uomo in fin di vita e bruciarono casa | due persone in manette

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere, emesso dal gip presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2, ritenute responsabili dei reati di lesioni personali gravissime ed incendio. Avviata nel marzo scorso, l’operazione denominata ‘Efesto’, coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Taglialatela e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo, ha permesso di porre fine ad una serie di eventi criminosi ed atti intimidatori avvenuti nella frazione Pavona di Albano Laziale, tra ottobre 2018 e marzo 2019, fatti di incendi, attentati ed aggressioni. Il 7 marzo scorso, in via Roma, alcuni individui parzialmente travisati ed armati, dopo aver atteso che un 57enne ...

