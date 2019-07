eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Blizzard sta per dare via alladei, una novità assoluta nel sistema di matchmaking del gioco.In sostanza questo nuovo sistema di matchmaking manderà in pensione le solite squadre prive di tank o curatori, facendo si che queste problematiche non si presentino mai più.In questo modo infatti potremo partecipare a partite veloci o competitive selezionando il ruolo che vogliamo ricoprire prima di entrare in. In questo modo il sistema andrà alla ricerca dei giocatori giusti così da formare una squadra con due tank, due giocatori di supporto e due di attacco. In questo modo, durante la partita potremo solamente selezionare gli eroi con il ruolo che dobbiamo ricoprire, e al termine di un match dovremo decidere nuovamente il ruolo che vorremo ricoprire per una nuova partita.Leggi altro...

Eurogamer_it : Overwatch: arriva la Coda Ruoli #Overwatch - Soldier76bot : RT @SonoIoNagy: Come diamine si arriva almeno a 2000sr???? #Overwatch - SonoIoNagy : Come diamine si arriva almeno a 2000sr???? #Overwatch -