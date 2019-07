L’ex Juventus Trezeguet denunciato per guida in stato di ebbrezza

Torino : L’ex attaccante della Juventus David Trezeguet fermato ubriaco sul suo suv : Il centravanti è stato fermato la scorsa notte da una pattuglia della polizia di Torino mentre guidava, palesemente ubriaco, il suo suv. Ha cercato di rifiutarsi di sottoporsi all'alcoltest.Continua a leggere

Dybala Juventus - clamoroso sfogo contro L’ex allenatore : “Non mi salutava neanche” : Dybala Juventus- Intervistato ai microfoni di “Fox Sport”, Paulo Dybala ha colto l’occasione per lanciare un clamoroso attacco al suo ex allenatore Sampaoli. L’attaccante punta il dito contro l’ex ct dell’Argentina: “Sampaoli? Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non c’è stata nessuna comunicazione tra me e lui. […] More

Mercato Juventus - Bonucci nel mirino del PSG : Sarri parla con L’ex Milan : Mercato Juventus – Tante sono le voci di Mercato che riguardano la Juventus ma una delle pi\ clamorose è certamente quella del forte interesse del PSG per Leonardo Bonucci. Il sempre più probabile trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe creare degli scossoni in uscita nel reparto difensivo bianconero. Tutti gli indizi portano a Leonardo Bonucci, nuovamente al centro […] More

Juventus - Buffon pronto a tornare a due condizioni : ecco le curiose clausole richieste dalL’ex PSG : Il portiere italiano è sempre più vicino a tornare alla Juventus, a patto che vengano inserite nel contratto due clausola particolari La voce si è diffusa pochi giorni fa, prendendo immediatamente corpo con il passare delle ore. Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus, dopo solo un anno di esilio al Paris Saint-Germain. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Una scelta di vita e di cuore, dettata dal suo legame con i colori bianconeri, ...

Zidane - L’ex campione francese compie 47 anni e la Juventus lo omaggia con le sue prodezze : “Che cos’è l’arte?” : Zinedine Zidane compie 47 anni e la Juventus, squadra in cui militò per cinque anni e con cui vinse due scudetti, una Supercoppa italiana, una Uefa, una Intertoto e una Coppa Intercontinentale, lo ha omaggiato con un video che raccoglie una serie di sue prodezze in bianconero. “Che cos’è l’arte? Buon compleanno, Zizou” è il lancio al video-tributo. Video Juventus F.C. L'articolo Zidane, l’ex campione francese compie ...

Calciomercato - L’ex portiere della Juventus Neto verso il Barcellona : scambio con Cillessen : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, il Barcellona si avvicina sempre di più a Norberto Murara, meglio conosciuto come Neto. Nel dettaglio secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana hanno sorpassato il Psg nella corsa al portiere del Valencia, l’ex Juve è reduce da una stagione brillante, ben 34 le presenze in campionato e 5 in Europa League. Nelle prossime ore dovrebbe già sostenere le ...

Allegri Juventus : L’ex tecnico sorprende tutti con la sua decisione : Allegri Juventus, CHE SORPRESA – In attesa che si conosca il prossimo allenatore dei bianconeri, a tenere banco, oltre al calciomercato, sono le parole dell’ex allenatore dei Campioni d’Italia. Allegri Juventus, è sorpresa confermata A riportare la notizia, sono le maggiori testate giornalistiche sportive nazionali e non soltanto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha […] More

Niente panchina per Allegri - L’ex allenatore della Juventus ammette : “starò fermo un anno - vi dico perchè” : L’ex allenatore della Juventus ha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Sto fermo un anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano ...

Paolo Mazzoleni - la confessione choc delL’ex arbitro : “Ho avuto il cancro - per questo caddi in campo durante Milan-Juventus” : Era l’8 febbraio del 2012 e in campo si stava disputando la partita di Coppa Italia Milan-Juventus quando all’improvviso cadde a terra, colpito da un malore: “Mia moglie Daiana mi prese per mano e mi convinse a continuare. Arbitrai Fiorentina-Udinese la domenica prima, il lunedì entrai all’Istituto dei Tumori di Milano per l’operazione e per il mercoledì rifiutai il cambio di designazione offertomi dal designatore Stefano ...

Titoli diffamatori - Ciro Ferrara vince in tribunale contro la stampa : L’ex calciatore della Juventus estraneo ai fatti di Calciopoli : Ciro Ferrara vince la causa per diffamazione nei confronti di alcuni giornali che avevano accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli La Corte d’Appello di Bologna, ribaltando il giudizio di primo grando, ha dato ragione a Ciro Ferrara nella sua causa per diffamazione contro alcuni organi di stampa che aveva accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli. L’ex calciatore di Juventus e Napoli avrà diritto ad un risarcimento ...

PSG-Buffon - è finita : L’ex portiere della Juventus rifiuta il rinnovo : Buffon saluta il PSG: l’ex portiere della Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto col club francese Arriva con l’arrivo del caldo una clamorosa notizia che lascia sbalorditi gli appassionati di calcio: Gigi Buffon ha deciso di non rinnovare il suo contratto col PSG. Dopo il grande clamore dello scorso anno, per la decisione del portiere italiano di difendere la porta della squadra francese, adesso, dopo il ...

Mercato Juventus - CR7 chiama L’ex compagno : può arrivare a Torino : Mercato Juventus – Ritorna d’attualità nel calcioMercato nostrano il nome di James Rodriguez, che può sbarcare in Serie A. CalcioMercato.it ha rivelato in esclusiva il sì di Rodriguez al Napoli e ad Ancelotti, ma bisogna convincere il Real Madrid a cedere a cifre accessibili. Gli azzurri devono comunque guardarsi dalla concorrenza della Juventus, altrettanto interessata al colombiano. Sarebbe sceso in campo Cristiano Ronaldo in ...

Lichtsteiner lascia l’Arsenal : il messaggio delL’ex Juventus [FOTO] : “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l’anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!”. E’ il messaggio su Instagram, Stephan Lichtsteiner, annuncia l’addio all’Arsenal dopo una sola ...

Lichtsteiner lascia l’Arsenal : il messaggio delL’ex Juventus : “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l’anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!”. E’ il messaggio su Instagram, Stephan Lichtsteiner, annuncia l’addio all’Arsenal dopo una sola ...