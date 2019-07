Lega | i servizi segreti italiani monitoravano già i movimenti di Gianluca Savoini e

Rai - la riforma M5S prevede abolizione di canone e tetto spot. Lega scettica : “Salvaguardare il servizio pubblico” : abolizione del canone Rai ed eliminazione del tetto pubblicitario. La proposta riforma della Rai presentata dai parlamentari del M5S, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, non piace alla Lega. Lo spirito “privatistico” della proposta, a detta degli stessi relatori, lancerebbe definitivamente l’azienda di Stato sul mercato, “dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, ...

Lega-Russia - i direttori dei servizi segreti al Copasir : gli affari e le missioni di Savoini e del consigliere di Salvini : Il tema doveva essere la Libia. Ma nell’agenda del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è prevista l’apertura del dossier Savoini – indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale – con le domande sull’ormai famoso incontro al Metropol di Mosca. A rispondere alle domande ci sarà il neo direttore dell’Aise (l’Agenzia per la sicurezza esterna) Luciano Carta, già ...

Il decreto sicurezza al servizio della paura e dell’economia ilLegale : “Prima le persone”. Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick hanno appena pubblicato un libro con questo titolo a cura di Pasquale Terracciano. Il libro racconta il ricorso della Regione Toscana contro il decreto Salvini. Il ricorso non è stato ammesso in via preliminare e senza valutazione di merito, co

Lega : Anzaldi - ‘Copasir acquisisca registrazioni e verifichi con Servizi’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Delle registrazioni pubblicate da BuzzFeed, dalle quali emerge che un emissario di Salvini avrebbe trattato con alcuni russi per far arrivare fondi del petrolio alla Lega in vista delle elezioni Europee, è urgente che si occupi il Copasir”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. “E’ evidente che se fossero confermate ingerenze economiche di uno ...