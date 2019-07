Dà in escandescenze su un volo low cost | multata di quasi 100 000 euro

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Cifra da capogiro - si parla di 85 mila sterline, ossia94.000- quella che una giovane donna dovrà pagare come penale per aver "perso la testa" durante undella compagnia britannica low così Jet2. Il pilota infatti, a causa della "crisi" della donna, ha dovuto fare marcia indietro con la scorta di due aerei militari. La compagnia, oltre a richiedere il risarcimento, ha escluso a vita la passeggera dai suoi voli, impedendole di effettuare viaggi con i suoi aerei. La donna, una giovane passeggera di 25 anni con precedenti per guida in stato di ebbrezza, avrebbe, durante la sua crisi, tentato di fare irruzione nella cabina di pilotaggio e di aprire il portellone dell'aereo. Bloccata da personale di bordo e da alcuni passeggeri che assistevano alla scena, la donna avrebbe, secondo alcuni testimoni presenti al momento, anche aggredito alcuni membri dell'equipaggio. Il fatto ...

