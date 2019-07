Barzaghi Mediaset | Scoperta la strategia della Juve per far fuori l’Inter

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Bomba di mercato da. Il giornalista Marco, inviato per l’Inter, ha ipotizzato un retroscena interessante per quanto riguarda la situazione di Mauro Icardi. Parlando a radio Marte dell’interesse del Napoli per l’attaccante argentino che però vuole attendere le mosseprima di prendere decisioni ha detto: “Oggi siamo venuti a scoprire lantus: vuole tenere bloccato Icardi fino a fine mercato per poi lasciarlo ale nell’ultimo giorno di mercato soffiare Lukaku per stravincere. E’ unaquasi diabolica per farun’avversaria ancor prima di cominciare. Il Napoli è l’unica alternativa credibile allantus perché Icardi non vuole lasciare l’Italia e si sta anche spazientendo.”. Una mossa subdola e azzardata a parteche mirerebbe ad indebolire l’Inter di Conte. Poi sul possibile ...

SiamoPartenopei : Mediaset, Barzaghi: 'Strategia diabolica Juve, non vuole Icardi ma Lukaku! Napoli unica alternativa...' - tuttonapoli : Mediaset, Barzaghi: 'Strategia diabolica Juve, non vuole Icardi ma Lukaku! Napoli unica alternativa...' - 58Lucien : @FusatoRiccardo .. un piano segreto un po' troppo sputtanato.. l'idiozia di Marco Barzaghi è proverbiale nei corridoi di @Sport_Mediaset -