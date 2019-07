Vogliamo le parti asociali

Salvini a parti sociali : Vogliamo manovra anticipata più possibile : Roma – “La manovra economica vogliamo che sia il piu’ anticipata possibile , vogliamo definirne i punti tra luglio ed agosto, vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti anche critici”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre l’incontro con le parti sociali al Viminale. All’incontro partecipato sindacati e associazioni datoriali per un numero complessivo di 43 sigle. Per il governo anche i ...

Frongia : partito bando per albero di Natale - Vogliamo successo come nel 2018 : Roma – Da questa mattina e’ online l’Avviso Pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festivita’ natalizie 2019/2020. L’Avviso, che si trova al seguente link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C363715, consente l’invio di proposte da oggi, 8 luglio, fino al termine ...