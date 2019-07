Pierluigi Diaco | il suo “Io e Te” è ‘camomilla per anziani’ e lui è sempre al centro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Mi piace una tv sincera, leale e non urlata“, ha dettoqualche settimana fa al Corriere della sera dove ha spiegato di ispirarsi a “Maurizo Costanzo per la sua curiosità, Bruno Vespa per l’autorevolezza, Corrado per il garbo, Enzo Tortora per la lealtà. E poi sottoscrivo le parole di Gianni Boncompagni: mi dicevache la tv deve essere jazz, improvvisata.” In onda ha aggiunto che “Io e te”, il programma che conduce dopo il Tg1 delle 13.30 dal lunedì al venerdì, è ispirato alla tv di Arbore che potrebbe aver già scatenato i legali. Ambizioso, verrebbe da dire. Pigi, come lo chiamano in molti, nel suo curriculum conta esperienze da giornalista, speaker radiofonico e autore televisivo. Pupillo di Maurizio Costanzo, opinionista televisivo e concorrente de L’Isola dei Famosi. Diversi retroscena avevano parlato di un veto ...

