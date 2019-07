Ghost Recon Wildlands | Disponibile Mercenaries

gamerbrain

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ubisoft annuncia, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy’s, che saràa partire da domani, 18 luglio, per PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC.è un’esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L’obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi localizzare il punto di estrazione e salire a bordo del chopper prima di tutti gli altri giocatori. All’inizio del match, il punto di estrazione è ignoto e i giocatori sono privi di armi a lunga gittata, strumenti e oggetti. Il loro obiettivo è localizzare e attivare dei radiotrasmettitori per restringere l’area del possibile punto di estrazione sulla mappa. Nel frattempo, i giocatori però devono combattere tra di loro ...

