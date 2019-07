Fact checking Universiadi Napoli | copertura mediatica almeno tripla rispetto al 1997 in

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Un tempo leerano una vetrina Lesono terminate da qualche giorno, ma l’eco delle tante lamentele napoletane per la presunta scarsa attenzione data all’evento resta nell’aria. Con tanto di immancabili polemiche social. Si è parlato e scritto di mancanza di notizie sui quotidiani, di insufficientetelevisiva, di assenza di aggiornamenti all’interno dei notiziari radiofonici e televisivi. Fino ad ipotizzare una precisa volontà politica edi oscurare l’evento solo perché si svolgeva a, come ha sottolineato ironicamente anche Fabio Avallone nel suo articolo. Siamo sinceri, in tanti sapevano poco o nulla diprima di questa edizione. Qualcuno ha addirittura pensato, ingenuamente, che si trattasse di una manifestazione paragonabile alle Olimpiadi. Lerestano una degnissima manifestazione di sport, ma ormai da molti ...

