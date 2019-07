Economia del Sud | motori al minimo | Pil in frenata | disoccupazione record tra i giovani

ACEA ed ENEA firmano un accordo di collaborazione per lo sviluppo di progetti nell’ambito dell’Economia circolare : L’Amministratore Delegato di ACEA Stefano Donnarumma e il Presidente dell’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico Sostenibile, Federico Testa, hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa per avviare una collaborazione per lo sviluppo di progetti nell’ambito dell’economia circolare, con particolare riguardo alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e della risorsa idrica. ENEA, attraverso il ...

Commissione Ue - von der Leyen : “Economia sia al servizio del popolo e non il contrario. Utilizziamo la flessibilità” : “L’economia dev’essere al servizio del popolo, e non il contrario. Per questo, Utilizziamo tutta la flessibilità che ci è conferita dalle nostre regole“. A dirlo, nel corso dell’invervento a Strasburgo, la candidata alla Commissione europea Ursula von der Leyen. Ue, von der Leyen: “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030, sì a legge europea su cambiamento climatico” ...

LETTURE/ Il segreto - italiano - per la riscossa dell'Economia reale : Rimasta in piedi dopo la crisi, la piccola impresa italiana è ancora vitale. G. Sapelli e E. Quintavalle difendono il vero soggetto del rilancio del paese

Visco : «L'Economia italiana ristagna. Bene calo dello spread - ora strategia di lungo periodo» : Per le crisi bancarie in Ue «è necessario che l'Antitrust europeo divenga un'Autorità indipendente, non inserita in un organismo politico com'è la Commissione,...

Il decreto sicurezza al servizio della paura e dell’Economia illegale : “Prima le persone”. Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick hanno appena pubblicato un libro con questo titolo a cura di Pasquale Terracciano. Il libro racconta il ricorso della Regione Toscana contro il decreto Salvini. Il ricorso non è stato ammesso in via preliminare e senza valutazione di merito, co

Economia e ambiente : cambiare modello in Europa è possibile e conviene : Milano. L'olandese Frans Timmermans, primo vice presidente uscente della Commissione europea, ha ripetuto spesso che se la comunità imprenditoriale ripensasse al modello del capitalismo neo liberale alla luce della quarta rivoluzione industriale, l'Economia circolare sarebbe cosa fatta. In realtà, i

Gianluigi Paragone a Bechis - trappolone per Salvini : "Mettici la faccia - prenditi il ministero dell'Economia" : Per molti Gianluigi Paragone è, o forse era, l'anello di congiunzione tra il Movimento 5 Stelle con cui è stato eletto al Senato nel marzo 2018 e la Lega, a cui è stato vicinissimo da giornalista fin dai tempi della direzione della Padania. Intervistato dal direttore del Tempo Franco Bechis, le sue

Dietro ai tremori dell’Economia tedesca non c’è recessione. Parla Gros : Roma. Una volta si diceva che quando l’America ha il raffreddore l’Europa rischia la polmonite. Parafrasando quel detto oggi si potrebbe affermare che quando la Germania rallenta l’economia europea si ferma. Per questo le vicende economiche di Berlino interessano così tanto nell’Unione europea. A qu

La Commissione Europea ha confermato che l’Economia italiana crescerà dello 0 - 1 per cento nel 2019 : Secondo le stime estive della Commissione Europea nel 2019 l’Italia l’economia italiana rimarrà stagnante, con una crescita prevista di appena lo 0,1 per cento del PIL. La Commissione ha quindi confermato le previsioni realizzate in primavera, che mettevano l’Italia all’ultimo

M - il padre dell’Iri. E se il secondo capitolo di Scurati si occupasse di Economia? : Ha vinto lo Strega, e ancora furoreggia in libreria, “M, il figlio del secolo”. E’, promette l’autore, il primo atto di una trilogia su Mussolini: oggi l’ascesa del Duce del Fascismo (resistibile?), domani le stagioni del governo e della guerra mondiale. Non essendo un critico, eviterò di cimentarmi

Nave Alex - Salvini : “Ogni tanto mi sento solo - chiederò ai ministri della Difesa e dell’Economia di aiutarmi” : Discuteremo della presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo: domando ai vertici delle forze armate se la Difesa dei confini italiani è un dovere o è un di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in una diretta Facebook, commetando la vicenda della Nave Alex della ong Mediterranea. “Ogni tanto mi sento un po’ solo” ha aggiunto il vice premier che ha chiesto l’intervento del ministro ...