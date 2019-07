Zingaretti: "Salvini o Conte spieghino"

"Non daremo tregua afinché lui onon verranno in Parlamento a riferire la loro versione".Lo afferma a 'Repubblica',secondo il quale"la Procura, e non la politica, dovrà accertare la verità sulla presunta tangente di 65 mln alla Lega trattata da un collaboratore del ministro, che però ha goffamente preso le distanze, smentito da foto ed eventi. Critiche anche a:"Se pensa di lavarsi le mani indicando il suo ministro come responsabile del falso sbaglia,le responsabilità del governo sono comuni"(Di martedì 16 luglio 2019)