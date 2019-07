U&D | Crivellin pubblica su Instagram il numero di Angela | lei invita i fan a non

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019)Caloisi e Paolosono una delle coppie formatesi a Uomini e Donne negli ultimi anni. I due stanno insieme da circa un anno, quando all'interno degli studi televisivi della De Filippi il bel Paolo decise di scegliere la corteggiatrice. Sui social i due sono sempre apparsi molto affiatati e complici, tra viaggi e momenti di vita quotidiana postata insieme. Di recente, i due hanno deciso di prendere casa e andare a convivere, aggiungendo così un passo molto importante alla loro relazione già molto solida. Solo alcune ore fa, l'ex tronista ha fatto uno scherzo alla sua amata, postando però per sbaglio ildella ragazza che è stata tempestata da chiamate e messaggi da parte dei fan. Uomini e Donne, lo scherzo di Paolo adPaolo esi mostrano sempre molto complici sul web e proprio pochi istanti fa l'ex tronista ha deciso di condividere con i suoi tanti fan ...

Gilles_Simeoni : Apertura, in presenza di @onoblecourt di a « Casa di l’anziani » è di a « Buttea educativa », nati da a vulintà di… - NikitaDragun : MIAMI I’M IN U - sampdoria : ?? L'U.C. #Sampdoria e #JOMA presentano la maglia home per la stagione 2019/20. -