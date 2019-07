Temptation Island | Raffaella Mennoia svela | ' Ci sono cose che non abbiamo trasmesso'

Temptation Island - Andrea dal Corso e Teresa Langella raccontano la loro esperienza : Quando si dice 'il destino'. E' passato un anno da quando Andrea dal Corso e Teresa Langella hanno scelto di partecipare come tentatori di Temptation Island. Oggi a raccontare quell'esperienza certamente indimenticabile sono proprio i due ragazzi che oggi vivono felicemente la loro storia d'amore dopo essere stati rispettivamente corteggiatore e tronista di Uomini e Donne solo pochi mesi dopo la messa in onda del reality show di Canale 5.A ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Giulia De Lellis nel cast? : Giulia De Lellis nel cast di Temptation Island Vip? L’indizio Giulia De Lellis aveva annunciato ai suoi sostenitori che sarebbe ritornata sul piccolo schermo e che, appena le sarebbe stato possibile, sarebbe stata lei stessa a rivelare ai fan il nuovo ruolo in tv. In molti sospettino che l’esperta di tendenze potrebbe far parte del cast di Temptation Island Vip. Da dove nasce il sospetto? Semplice. Nelle recenti clip caricate su ...

Antonella Clerici “ipnotizzata” Temptation Island. Il web : “La vogliamo per l’edizione vip” - : Luana Rosato Antonella Clerici è rimasta ipnotizzata da Temptation Island e il suo ultimo post su Twitter ha fatto sognare il web: "La vogliamo come conduttrice dell'edizione Vip" La quarta puntata di Temptation Island ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e, tra questi, c’era anche Antonella Clerici, rimasta ipnotizzata dalle vicende che coinvolgono le sei coppie concorrenti. “Comunque Tempation Island è ipnotica”, ha ...

Temptation Island Anticipazioni Quinta Puntata : Tutte le Coppie Verso il Tradimento! : Temptation Island Anticipazioni Quinta Puntata: sembra che Tutte le Coppie abbiano trovato un tentatore o tentatrice con cui lasciarsi andare, soprattutto Vittorio e Massimo… Continua a stupire questa edizione di Temptation Island. Nel corso della quarta Puntata abbiamo assistito a numerosi colpi di scena, tra cui l’eliminazione del tentatore Giovanni da parte di Katia ma anche il falò di confronto tra Jessica ed Andrea. Ma anche ...

Da Antonella Clerici a Costantino della Gherardesca : tutti pazzi per «Temptation Island» : I vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandI vip ipnotizzati da Temptation IslandTemptation Island è ipnotico. E a dirlo, con tweet che, orgogliosamente, ne rivendicano la visione, non è (solo) la parte di pubblico cui si riprova di nutrirsi di cattiva televisione. A tessere le lodi dello show Mediaset che, lunedì sera, è volato al 23,3% ...

Replica Temptation Island - la 4^ puntata in streaming su Mediaset Play e Witty Tv : Ieri sera, 15 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Il reality, trasmesso ormai sulla rete Mediaset da diversi anni, è molto amato dal pubblico a casa che si appassiona alle storie delle coppie che decidono di mettersi in gioco per cercare di risolvere i loro problemi. La puntata delle scorse ore è stata molto avvincente ed i telespettatori hanno potuto assistere a ben due falò di confronto. Per chi si fosse perso la ...

Temptation Island - bilancio dopo 4 serate : due rotture - la conferma di David - ascolti top : Il giorno successivo alla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island (ovvero la terzultima), è possibile fare un primo bilancio di quello che è successo a metà delle coppie del cast. Fino ad oggi, infatti, ben 4 protagonisti si sono detti addio al falò di confronto (Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea), mentre David e Cristina di Uomini e Donne Over sono tornati a casa mano nella mano. Nel corso degli appuntamenti che saranno ...

Ascolti Tv 15 luglio 2019 : Temptation Island non ha rivali : Ascolti Temptation Island lunedì 15 luglio 2019: il programma di Maria De Filippi non viene fermato da nessuno Il fenomeno “Temptation Island” è inarrestabile. Ha vinto nuovamente la gara degli Ascolti, confermandosi uno dei programmi più visti dell’estate: le sue dinamiche coinvolgono numerosi telespettatori, che vogliono sapere fino alla fine quali coppie resisteranno e quali […] L'articolo Ascolti Tv 15 luglio 2019: ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Temptation Island - Sabrina dimentica il fidanzato Nicola e si dichiara a Giulio : "Ti voglio" - : Luana Rosato Sabrina Martinengo sembra essere intenzionata a chiudere la sua storia con Nicola Tedde perchè troppo presa del single Giulio Raselli Sembra che la relazione tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, protagonisti di Temptation Island, sia destinata a finire: lei è sempre più presa del single Giulio Raselli e, nell’ultima puntata andata in onda, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione nei suoi ...

Temptation Island : Jessica torna a casa col single Zarino - addio al fidanzato dopo 3 anni : dopo Nunzia e Arcangelo, un'altra coppia non ha avuto il lieto fine al falò di confronto di Temptation Island. All'inizio della quarta puntata del reality, infatti, il pubblico ha assistito al serrato botta e risposta tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, conclusosi con un prevedibile addio. La ragazza, oltre ad aver lasciato il fidanzato, ha confermato l'interesse che ha scoperto di avere per il single Alessandro Zarino nel villaggio: i ...

Temptation Island - quarta puntata : Andrea molla Jessica al falò - lei si consola con il tentatore Alessandro : David e Cristina escono insieme dal villaggio, Ilaria si lascia andare con Javier spiazzando Massimo.

Temptation Island - Andrea contro Jessica : “Fare le corna al tuo ragazzo? Mi fai schifo”. E lei se ne va con il single Alessandro (che prova a baciarla) : FQ Magazine Temptation Island, Raffaella Mennoia a FqMagazine: “Non solo un bacio, nel reality sono successe molte cose che non facciamo vedere. Il finale? Non me lo aspettavo neanch’io” Una coppia scoppia, un’altra lascia insieme il programma: doppio falò nella quarta puntata di Temptation Island. Andrea e Jessica avrebbero dovuto ...

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Quinta Puntata! : Il viaggio di Temptation Island 2019 sta quasi arrivano alla fine e ci sono ancora tre coppie che devono chiarire il loro futuro. Cosa succederà nella Quinta puntata del docu reality? Scopriamolo insieme. Le prime due coppie di Temptation Island 2019 sono scoppiate, quelle formate da Arcangelo e Nunzia e soprattutto Jessica e Andrea che si sono appena detti addio. Nella quarta puntata c’è anche stato il saluto di Cristina e David, usciti ...