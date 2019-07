Svolta verde | salario minimo e Von der Leyen verso un sì sofferto

affaritaliani

(Di martedì 16 luglio 2019) Ore di attesa per Ursula von derche alle 18 sarà protagonista del voto di conferma del parlamento europeo sulla sua nomina in Commissione. Secondo i conteggi e gli umori si dovrebbe andareun sì. E lei nell'ultimo discorso punta su ambiente e flessibilità. Segui su affaritaliani.it

tvsei : Teramo: Di Mascio presenta la svolta “verde” - - KenSharo : New post (Sala, svolta verde: il sindaco prende l’Ambiente) has been published on NUOVA RESISTENZA antifa' -… - petrellismo : RT @FELCOSUmbria: Al 3°Summit dei leader locali di Capo Verde, il Segretario di Anci Umbria e Direttore di @AProciv Silvio Ranieri, present… -