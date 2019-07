Sky | gli agenti di Younes a Dimaro per discutere il rinnovo

City on a Hill - a settembre su Sky Atlantic la serie con Kevin Bacon che racconta il Boston Miracle degli anni '90 : Boston nei primi anni '90 era una città complicata e caotica. Corruzione e razzismo dominavano all'interno della polizia e ogni possibilità di riformare la situazione veniva osteggiata dai potenti della città. La rinascita della città capitale del Massachussets, l'uscita da questo lungo periodo d'ombra, è passata attraverso una profonda riforma cittadina della giustizia e una lotta ai traffici di droga e armi che controllavano la città.Questa ...

Martedi 16 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The Equalizer 2 - Senza perdonoRobert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene pero' attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. (SKY Cinema UNO HD ore ...

Monica LewinSky e la battuta sul Sexgate/ "Il peggior consiglio di lavoro ricevuto.." : Monica Lewinsky e la battuta sul Sexgate: "Il peggior consiglio di lavoro ricevuto...". Pioggia di commenti dopo tweet dell'ex stagista della Casa Bianca.

Sky – Napoli - cessione a buon fine : operazione da 22 milioni! I dettagli : Roberto Inglese torna al Parma Calciomercato Napoli – Il Napoli ha raggiunto l’accordo definitivo, Roberto Inglese torna al Parma e ci resterà anche nella prossima stagione. Ecco quanto riportato da Sky: “Il club ha trovato infatti l’accordo con il Napoli sulla base di un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Due milioni subito, più altri 18 (più ulteriori due) in un secondo momento. La trattativa è ormai ...

Warrior - kung fu drama dagli scritti di Bruce Lee su Sky Atlantic e NOW TV : Per Bruce Lee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a mano da cui trarre una serie tv a metà fra action e denuncia sociale, sulla condizione degli immigrati cinesi in America. Warrior – dal 15 luglio, ogni lunedì su Sky e NOW TV – nasce proprio da quegli scritti grazie a...

Napoli-Feralpisalò : l'amichevole in tv su Sky venerdì 19 luglio : Il Napoli non ha iniziato al meglio la serie di amichevoli estive. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono stati battuti dal Benevento per 1-2 nella sfida giocata a Dimaro. Gli azzurri sono passati in vantaggio con José María Callejón, dopodiché hanno incassato la rete del pareggio firmata da Massimo Coda. Quasi allo scadere è stato Dejan Vokic regalare il successo alla squadra di Filippo Inzaghi, che ha colpito anche due pali durante la partita. ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 14 - 20 Luglio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 14 al 20 MARZO 2019 WARRIORDal 15 Luglio, tutti i lunedì alle 21:15 su Sky Atlantic, disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su NOW TVDa un’idea di Bruce Lee, arriva su Sky Atlantic la serie action targata Cinemax/HBO ambientata nella San Francisco delle Tong Wars, a fine XIX secolo, fra le famiglie criminali della Chinatown della città. Shannon Lee, la figlia del leggendario...

Lunedi 15 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Bentornato PresidenteGiancarlo Fontana e Giuseppe Stasi dirigono Claudio Bisio e Sarah Felberbaum nel divertente sequel di 'Benvenuto Presidente!'. Per riconquistare Janis, Peppino Garibaldi torna alla politica.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema COLLECTION HD ore 21.45/canale...

Warrior - la serie di Bruce Lee dal 15 luglio su Sky Atlantic : Warrior, da stasera, lunedì 15 luglio, su Sky Atlantic arriva la serie scritta da Bruce Lee prima della sua scomparsa.Stasera, lunedì 15 luglio, arriva su Sky Atlantic la nuova serie Warrior. L’appuntamento è per ogni lunedì su Sky Atlantic e NOW TV con due episodi a settimana.Per Bruce Lee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a ...

Domenica 14 Luglio sui canali Sky Cinema HD : A-X-L: Un'amicizia extraordinariaIl valore dell'amicizia in un avventuroso fanta-action. Un giovane biker si imbatte in un sofisticato cane robot, in fuga dagli scienziati che lo hanno progettato per scopi militari (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Oltre la notteFatih Akin dirige Diane Kruger,...

Wimbledon : la finale è Djokovic-Federer - domenica 14 luglio in onda su Sky : Sarà una finale da sogno quella che domenica 14 luglio 2019 andrà in scena sul centrale dell' All England Lawn Tennis and Croquet Club, storica sede del torneo di Wimbledon. A sfidarsi nell'ultimo atto del terzo Slam stagionale saranno infatti Novak Djokovic e Roger Federer, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 2 del torneo. Due giocatori entrati ormai nella leggenda di questo sport, nonché i giocatori in attività più vincenti a ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Laguna Seca (13 e 14 Luglio) : Dopo l’azione vista a Donington Park, il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperBike 2019 si sposta negli Stati Uniti nella mitica pista di Laguna Seca. Stiamo parlando di una delle piste più corte tra quelle in calendario ma è pura tecnica, il WeatherTech Raceway Laguna Seca si trova in California ed è lì che vedremo i piloti sfidarsi prima di prendere una tregua in vista della pausa estiva. Dopo la prima ...

Sky – Svolta Elmas : raggiunto l’accordo tra club. Cifre e dettagli : Svolta Elmas: raggiunto l’accordo tra club Svolta Elmas per il Napoli che si appresta a chiudere il terzo colpo dopo Giovanni Di Lorenzo, arrivato dall’ Empoli, e Kostas Manolas dalla Roma. Il club partenopeo è a un passo dalla stretta di mano con il club turco per il trasferimento del talentuoso centrocampista alla corte di Carlo Ancelotti. Ad annunciarlo è il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ...

Sabato 13 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Un weekend da bamboccioniTrent’anni dopo il torneo che li vide vincitori sul campo di basket, cinque amici si ritrovano per onorare la memoria del loro amato coach. Organizzati bagagli e familiari, partono alla volta di Amoskeag lake dove festeggiarono la vittoria dell’infanzia e dove hanno intenzione di spargere le ceneri del defunto allenatore. Sulle sponde dolci del lago riscoprono il piacere e l’entusiasmo di ...