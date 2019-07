Reggina | ufficiale | Bertoncini è un nuovo difensore amaranto

Calciomercato Reggina - ufficiale Guarna : arriva il nuovo portiere : nuovo colpo di mercato per il campionato di Serie C. La Reggina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enrico Guarna. Il portiere calabrese si lega al club amaranto sottoscrivendo un biennale. Nato a Catanzaro l’11 agosto 1985, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Locri. Dopo aver esordito in Serie D con la maglia amaranto nella stagione 2001/02, è l’Ascoli ad acquisirne le prestazioni sportive ...