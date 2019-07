Pronostico Shanghai SIPG vs Hebei China Fortune | CSL 17-07-2019 e Formazioni

Pronostico Jiangsu Suning vs Shanghai SIPG - CSL 13-07-2019 e Formazioni : China Super League, 17^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Jiangsu Suning-Shanghai SIPG, sabato 13 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.La diciassettesima giornata continua con Jiangsu Suning-Shanghai SIPG, una delle tre partite di China Super League in calendario per sabato 13 luglio al Nanjing Olympic Sports Center.Lo Jiangsu è reduce da una serie di risultati negativi e dalla sconfitta contro il Tianjin Teda per 2-1, la ...

Pronostico Hebei CFFC vs Shanghai Shenhua - CSL 12-07-2019 e Formazioni : China Super League, 17^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Hebei CFFC-Shanghai Shenhua, venerdì 12 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.La China Super League non si ferma mai ed è ormai arrivata alla 17esima giornata di campionato. Una delle tre partite in programma mette di fronte Hebei CFFC-Shanghai Shenhua al Qinhuangdao Olympic Sports Center Stadium alle ore 13.35, due squadre in fondo alla classifica e separate di un solo ...

Pronostico Shanghai Shenhua vs Guangzhou Evergrande - CSL 01-07-2019 e Formazioni : China Super League, 15^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Shanghai Shenhua-Guangzhou Evergrande, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Dovrebbe essere un turno favorevole per il Guangzhou Evergrande, che all’Hongkou Football Stadium avrà l’occasione per riscattare la sconfitta subita in Champions League sul campo dello Shandong Luneng (2-1). Avversario di turno lo Shanghai Shenhua, dodicesimo in ...

Pronostico Jiangsu Suning vs Shanghai Shenhua - CSL 21-06-2019 e Info : China Super League, 14^ giornata, analisi e Pronostico di Jiangsu Suning-Shanghai Shenhua, venerdì 21 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’anticipo del venerdì, valevole per la 14esima giornata della China Super League, è quello tra Jiangsu Suning e Shanghai Shenhua. Le due formazioni sono rispettivamente al quinto e penultimo posto e un pari non servirebbe a nessuna. L’ultima sfida risale alla scorsa stagione: ...

Pronostico Shanghai Shenhua vs Chongqing Lifan - CSL 01-06-2019 e Formazioni : China Super League, 12^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Shanghai Shenhua-Chongqing Lifan, sabato 1 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Al ”Hongkou Stadium”, lo Shanghai Shenhua riaffronta a distanza di tre giorni il Chongqing Lifan dopo averlo estromesso dalla FA Cup cinese per 3-2. Dopo il doppio svantaggio, la squadra di Quique Sanchez Flores è riuscita a raggiungere gli ospiti sul 2-2 nei tempi ...