Meteo | +24°C in pieno giorno | a Reggio Calabria è una delle giornate di Luglio più fredde

(Di martedì 16 luglio 2019) Aè unadipiùdi sempre: con cielo nuvoloso, la temperatura si mantiene diin, a dispetto della media del periodo che è il più caldo dell’anno in cui le temperature massime dovrebbero essere sempre superiori ai +31°C. E invece da due giorni in riva allo Stretto sembra di essere autunno: il nubifragio di ieri mattina con forti grandinate e 27mm di pioggia in centro città (evento rarissimo in riva allo Stretto in piena estate), le temperature sono crollate su valori eccezionalmente bassi per il periodo. Già ieri la minima mattutina era stata di +21°C e la massima s’era fermata a +27°C. Oggi fa ancora più freddo, conin: una circostanza davvero anomala per queste latitudini in questo periodo dell’anno. Intanto anche oggi sta piovendo in modo intenso sulla fascia jonica: sono caduti 15mm di ...

