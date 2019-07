Mare senza Frontiere avviato a Punta Secca

Asti : sconvolta dalla morte della madre - la veglia per 3 giorni senza chiaMare nessuno : Ad Asti, in un appartamento in corso Casale, una donna di cinquanta anni è rimasta accanto alla madre morta improvvisamente per infarto per tre lunghi giorni, senza avvisare nessuno. A dare l'allarme, preoccupati perché non vedevano le due donne, sono stati dei vicini di casa. La figlia è stata affidata agli assistenti sociali.Continua a leggere

Al tuffatore (amico di Balotelli) - in Mare con lo scooter - mille euro di multa (anche perché senza casco) : Il braccio violento della legge Il braccio violento della legge napoletana non perdona. Altro che vigili tratteggiati da Luciano De Crescenzo (in Così parlò Bellavista) come debosciati in fuga dal traffico. Napoli è Losanna. Inflessibile. Rigorosa. Non fa sconti a nessuno. O meglio: non fa sconti a Mario Balotelli. È tutto scritto nel magistrale articolo di Fabio Avallone e del suo commissario Quagliarulo. Ma qui siamo costretti anche a ...

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in Mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Al via il progetto “Mare senza…frontiere” nelle spiagge iblee : Al via il progetto “Mare senza…frontiere” che ha registrato la partecipazione di tutti i Comuni iblei. Il servizio entrerà in funzione il 15 luglio

Cade in Mare dal traghetto : uomo trovato senza vita : E' stato trovato il cadavere dell'uomo di 56 anni, disperso nella giornata di venerdì 29 giugno dopo essere caduto da un...

Costa Crociere multata dall’Antitrust per 2 milioni di euro : “Ha cambiato tappe di due viaggi senza inforMare consumatori” : Due milioni di euro di multa per pratica commerciale scorretta. È questa la sanzione che l’Autorità antitrust italiana ha preso nei confronti di Costa Crociere. Il motivo è che, a seguito di un’epidemia di peste scoppiata in Madagascar nell’agosto 2017, l’azienda ha modificato gli scali di due Crociere senza dirlo ai consumatori. I viaggiatori hanno saputo del cambiamento delle tappe, nel primo caso, quando erano già ...

Carne scaduta e pesce senza tracciabilità Multa al resort di super lusso sul Mare : Patricia Tagliaferri Sequestrati otto chili di controfiletto giapponese e 69 chili di prodotti ittici La location, a strapiombo sul mare in una cavità naturale, è davvero esclusiva. E anche il conto non è proprio alla portata di tutti, con menù degustazione che vanno dai 180 ai 220 euro a persona. Per Tripadvisor è «uno dei posti migliori dove mangiare Carne a Polignano a mare». Eppure il ristorante Grotta Palazzese, uno dei più ...

Grotta Palazzese - carne scaduta a maggio e pesce senza etichetta : multato il ristorante di lusso di Polignano a Mare : Otto chili di pregiatissima carne giapponese scaduta e 68 chili di pesce di provenienza ignota. Così uno dei ristoranti più esclusivi della Puglia finisce nei guai per “gravi irregolarità”. Nel mirino della Guardia Costiera è Grotta Palazzese di Polignano a Mare, luogo esclusivo a strapiombo sul Mare in una cavità naturale dove i menù degustazione variano dai 180 ai 220 euro a persona. Durante l’ispezione nelle cucine e ai ...

LA ROMA ATTACCA FRANCESCO TOTTI/ 'AMareggiati - lasciati senza una risposta' : La ROMA replica a FRANCESCO TOTTI dopo la conferenza stampa di addio: Pallotta, Baldini e i dirigenti spiazzati dale accuse del capitano.

Box Office USA 16 giugno Men in Black International debutta senza entusiasMare : Box Office 16 giugno USA e ItaliaBox Office USA 16 giugno Men in Black International primo ma flopPrimo posto ma dal sapore del flop. Parte male Men in Black International che in patria si ferma a 28,5 milioni, per fortuna per Sony però gli incassi esteri compensano questo flop interno con il film che ha già superato i 100 milioni di dollari nel mondo. Male l’altro esordio “importante” il nuovo Shaft si ferma a 8,3 milioni di ...

Con Game Builder di Google create il vostro videogioco senza programMare : Game Builder è l'app di Google per Mac e Windows che vi permette di creare il vostro videogioco senza dover programmare: ecco come funziona e come scaricarla gratuitamente. L'articolo Con Game Builder di Google create il vostro videogioco senza programmare proviene da TuttoAndroid.

La grande festa del ritorno in Mare di Tirrenia II : un varo senza precedenti : Sabato 8 giugno 2019 rimarrà una data impressa nella storia dello yachting internazionale. L’imbarcazione a vela Tirrenia II, costruita in legno nel 1914 dal cantiere H.R. Stevens di Southampton su progetto dello yacht designer britannico Frederick Shepherd, è tornata ufficialmente in mare a dieci anni dalla sua ultima navigazione e dopo tre anni di lavori effettuati presso il cantiere Francesco Del Carlo di Viareggio. Dopo 105 anni di vita ...

Il calvario dei migranti arrivati a Pozzallo : "Per tre giorni in Mare senza acqua né cibo" : Arrestati i due scafisti di 16 e 21 anni, entrambi senegalesi. Le 60 persone a bordo avrebbero ricevuto solo un pezzo di...