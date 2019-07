Il matrimonio di Tiziano Ferro con Victor Allen | le fedi con date diverse e le cravatte

Tiziano Ferro e il matrimonio : “La scelta che ho fatto è più grande di me e Victor - riguarda tutti” : Dopo il matrimonio con Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua storia, a partire dalla sua adolescenza fino ad arrivare al giorno in cui ha trovato l'amore. Il cantante ha voluto lanciare un messaggio di speranza e anche di ribellione nei confronti della disparità di diritti che, ancora oggi, lo rende "deluso e amareggiato e arrabbiato".Continua a leggere

Mi ha fatto lui la proposta - ora vogliamo dei figli! Tiziano Ferro sul matrimonio con Victor Allen : Il matrimonio più inatteso e chiacchierato dell'estate 2019 è quello che ha unito Tiziano Ferro e Victor Allen, il compagno di vita americano che il cantante ha sposato il 13 luglio. Dopo una cerimonia segreta celebrata in Usa, la coppia si è unita civilmente a Sabaudia, senza annunci né foto social. Ferro ha dato in esclusiva la notizia a Vanity Fair, cui ha rilasciato una lunga intervista.\\Fino allo scoop delle nozze, nessuno conosceva Victor ...

Tiziano Ferro dopo il matrimonio con Victor è pronto a diventare anche padre (Foto) : Tiziano Ferro ha coronato il suo sogno d'amore con Victor, un imprenditore cinquantaquattrenne di Los Angeles, da anni diventato il suo compagno di vita. I due hanno scelto di unirsi ufficialmente in matrimonio lo scorso sabato pomeriggio, in una cerimonia per pochi intimi che si è tenuta a Sabaudia in presenza di una quarantina di invitati, tra cui i genitori del cantante. A confermare il tutto è stato proprio Tiziano in un'intervista che verrà ...

"L’idea del matrimonio è stata di Victor". Tiziano Ferro racconta il suo amore da favola - : Carlo Lanna Dopo il matrimonio, Tiziano Ferro racconta la sua storia d'amore con Victor in una delle poche interviste in cui il cantante parla della sua vita privata Sono trascorsi due giorni appena dal matrimonio blintadissimo di Tiziano Ferro. Il celebre cantante si è legato civilmente a Sabaudia con il compagno Victor, in una cerimonia segreta e molto intima, circondato da parenti e gli amici più stretti. È un sogno ad occhi ...

Tiziano Ferro rivela : “Quando Victor Allen mi ha fatto la proposta di matrimonio ho pianto per venti minuti” : Imprenditore ed ex consulente della Warner Bros, 54 anni, originario di Los Angeles, negli Stati Uniti: è questo l’identikit di Victor Allen, il nuovo “marito” di Tiziano Ferro, 39 anni. I due stanno insieme da tre anni e, dopo le nozze segrete celebrate proprio a Los Angeles il 25 giugno scorso, sabato 13 luglio hanno ufficializzato la loro unione anche in Italia, con un matrimonio blindatissimo (tanto che si è saputo solo a ...

Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor con l’album di foto in esclusiva su Vanity Fair : Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor, un uomo entrato nella sua vita per puro caso. A Vanity Fair aveva affidato il coming out nel 2010, sulle pagine del settimanale aveva raccontato il lungo percorso di terapia che lo aveva condotto verso la comunicazione della sua omosessualità, in primis ad amici e parenti, poi al resto del mondo attraverso un giornale. Ora su quelle stesse pagine racconta il suo matrimonio. 9 anni ...

Tiziano Ferro - le prime (commoventi) parole dopo il matrimonio : Tiziano Ferro rompe il silenzi e racconta su Instagram la commozione e l’emozione dopo le nozze con Victor Allen. Un amore travolgente, che ha sconvolto la vita del cantante e che è stato coronato con le nozze, celebrate prima a Los Angeles, in gran segreto, e poi a Sabaudia. La love story dura da tre anni, dopo il primo incontro avvenuto nei corridoi della Warner, dove Allen lavorava e dove, senza sapere che fosse un artista di fama ...

Tiziano Ferro - le prime (commoventi) parole dopo il matrimonio : Tiziano Ferro rompe il silenzi e racconta su Instagram la commozione e l’emozione dopo le nozze con Victor Allen. Un amore travolgente, che ha sconvolto la vita del cantante e che è stato coronato con le nozze, celebrate prima a Los Angeles, in gran segreto, e poi a Sabaudia. La love story dura da tre anni, dopo il primo incontro avvenuto nei corridoi della Warner, dove Allen lavorava e dove, senza sapere che fosse un artista di fama ...

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen : “Il matrimonio è una cosa sconvolgente”. Ecco chi è il suo compagno americano : Imprenditore ed ex consulente della Warner Bros, 54 anni, originario di Los Angeles, negli Stati Uniti: è questo l’identikit di Victor Allen, il nuovo “marito” di Tiziano Ferro, 39 anni. I due stanno insieme da tre anni e, dopo le nozze segrete celebrate proprio a Los Angeles il 25 giugno scorso, sabato 13 luglio hanno ufficializzato la loro unione anche in Italia, con un matrimonio blindatissimo (tanto che si è saputo solo a ...

"Ora Victor entra a far parte della mia famiglia". Le parole di Tiziano Ferro dopo il matrimonio a sorpresa - : Carlo Lanna dopo l'annuncio a sorpresa, spunta la prima foro social di Tiziano Ferro con il neo-marito, intanto i due si sono già sposati a Los Angeles lo scorso 25 giugno La notizia del matrimonio di Tiziano Ferro arriva a sorpresa e, un’ora dopo l’annuncio ufficiale, ecco che spunta anche la prima foto social del cantante insieme al neo-marito. Le prime dichiarazioni sull’evento sono state riportate da Vanity Fair, e in una breve ...

Tiziano Ferro si è sposato : «Victor fa parte della mia famiglia». matrimonio in gran segreto FOTO : Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen, l'uomo al quale è legato da circa tre anni. Si è unito civilmente in Italia dopo le nozze segrete avvenute a Los...

Il matrimonio di Tiziano Ferro - le sue prime parole : “Una svolta imprevedibile e meravigliosa” : Il cantante posta il suo primo messaggio dopo che si è celebrata l'unione civile con il compagno Victor Allen, 54enne di Los Angeles a lui legato da tre anni: Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore". Tanti gli auguri dei colleghi, da Elisa a Emma Marrone.Continua a leggere

Tiziano Ferro si è sposato con Victor : matrimonio a sorpresa - evento per pochi : matrimonio Tiziano Ferro, il cantante si è sposato il 13 luglio Ad annunciare la notizia è stato il sito Dagospia secondo il quale Tiziano Ferro si è sposato in una villa di Sabaudia ieri 13 luglio. Nessun dettaglio è trapelato sinora sul matrimonio, che nel caso sarebbe a tutti gli effetti un evento a sorpresa, […] L'articolo Tiziano Ferro si è sposato con Victor: matrimonio a sorpresa, evento per pochi proviene da Gossip e Tv.

matrimonio top secret per Tiziano Ferro. Ecco con chi si è sposato : “Clamoroso!”, “Non ci credo!”, “Impossibile!”. Sono questi i commenti che rimbalzano sui social alla notizia più incredibile di questa estate 2019. Tiziano Ferro si è sposato. Un’indiscrezione clamorosa, che ancora non ha ricevuto conferme, ma che ha iniziato a serpeggiare in rete e ha invaso tutti i siti di informazione. Un Matrimonio top secret, blindatissimo, di cui non è uscito nulla fino all’ultimo. Una vera e propria muraglia quella ...