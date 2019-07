Poste : Di Maio - 'nuovo Hub Bologna fiore all'occhiello Paese' : Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un vero fiore all'occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i

Di Maio : “Nuovo Hub fiore all’occhiello del Paese” : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un vero fiore all’occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i tempi e di stimolare scelte responsabili ed ambiziose come l’attenzione mostrata dal punto di vista ambientale ed ...

Poste : Di Maio - ‘nuovo Hub Bologna fiore all’occhiello Paese’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Oggi inauguriamo un impianto che, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il più grande in Italia e tra i primi in Europa. Un vero fiore all’occhiello per il nostro Paese che ancora una volta dimostra tutta la volontà di stare al passo con i tempi e di stimolare scelte responsabili ed ambiziose come l’attenzione mostrata dal punto di vista ambientale ed ...

Ex Ilva : Calenda - ‘Di Maio ha mentito di nuovo - si dimetta’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha mentito di nuovo. Nel contratto da lui firmato a settembre 2018 la revoca della cosiddetta immunità è disciplinata come causa di risoluzione. Siamo davanti all’ennesima sceneggiata infarcita di menzogne come già accaduto su Ilva con il parere dell’avvocatura, su Tap con le penali fantasma, su Whirlpool con la notizia della vendita dello stabilimento”. Lo scrive ...

Autonomie - nuovo vertice fissato per giovedì. Di Maio : "C'è ancora molto da fare" : Fumata nera o quanto meno grigia al vertice di maggioranza che si è svolto oggi sul tema delle Autonomie regionali. Il vicepremier del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha così commentato all'Ansa:"Si fanno dei passi avanti, ma c'è ancora molto da fare"Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il nodo non sciolto nella riunione di oggi è stato quello sull'istruzione ed è stato affrontato l'articolo 12 dello schema della riforma che è ...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Nuovo calcolo Isee - più accessibile per chi ha perso lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Reddito di cittadinanza - dl Crescita allarga la platea. Di Maio : “Con nuovo calcolo Isee più accessibile per chi perde lavoro” : Si allarga la platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decreto Crescita appena approvato dal Senato prevede infatti un nuovo sistema di calcolo dell’Isee che inserisce la perdita del posto di lavoro nei 18 mesi precedenti come criterio sufficiente per poter chiedere l’Isee corrente, ovvero basato sui redditi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, viene introdotta la doppia opzione di calcolo dell’Isee ...

Di Maio si scaglia di nuovo contro i Benetton : "Dobbiamo fare giustizia" : nuovo attacco di Luigi Di Maio contro la famiglia Benetton. Un video su Facebook a poche ore dalla demolizione del Ponte Morandi, per puntare il dito contro quelli che ritiene i responsabili delle morti per il crollo del viadotto sul Polcevera, a Genova. ”È stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia - afferma il vicepremier ...

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Luigi Di Maio - Raggi e Appendino - nuovo disastro olimpico : "Guardate gli orari". Milano-Cortina - gelo nel M5s : "Bisogna guardare gli orari", spiega Repubblica. L'imbarazzo del Movimento 5 Stelle per la vittoria olimpica della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 sta tutta lì. Nell'attesa, raggelante, di una dichiarazione da parte dei vertici grillini che nulla hanno fatto per favorire il t

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo

Rdc : Precari Anpal - 6 giugno nuovo sciopero - Di Maio ci riceva subito : Roma, 4 giu. (Labitalia) - Non c'è pace ad Anpal, l'Agenzia del ministero del Lavoro per le politi[...]