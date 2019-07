Deborah uccisa dall' ex marito sul palco del karaoke | in un libro predice la sua morte

Deborah uccisa a Savona - l'ex marito : «L'ho fatto per soldi - non per gelosia. Mi aveva tolto tutto» : È durato circa due ore l'interrogatorio di Domenico Massari, sentito oggi pomeriggio in procura a Savona dal pm Chiara Venturi, insieme al procuratore capo Ubaldo Pelosi e al capo della...

"Tanto lui mi ha già uccisa" : la morte di Deborah Ballesio profetizzata in un libro : Deborah Ballesio - la donna di 40 anni uccisa dall’ex marito durante una serata di karaoke - aveva scritto un libro in cui profetizzava la sua morte, riporta il Corriere. Lasciato a casa dell’amico Edoardo Raspelli, famoso critico gastronomico, il manoscritto riportava il racconto dei continui abusi subiti dal marito Daniele Massari. “C’era già tutto della conclusione tragica della sua storia: lo sapeva lei ...

Si costituisce l’ex marito di Deborah. Prima spara in aria «Mi ha già uccisa». Il libro in cui lei prevede la sua morte : Domenico Massari si è presentato spontaneamente in carcere a Sanremo, sparando tre colpi di pistola in aria per attirare al’attenzione

Chi era Deborah Ballesio - uccisa dall'ex marito sul palco : l'amore per il canto - un passato di dolori in famiglia : Era una vita già segnata dalle tragedie familiari quella di Deborah Ballesio, la donna di 39 anni uccisa ieri dall’ex marito Domenico Massari a colpi di pistola in un locale di Savona in cui era impegnata a condurre una serata di karaoke.La donna aveva perso la sorella maggiore, Lorella, afflitta da un crisi depressiva, e il padre. Ha lasciato la madre Flora e il fratello Gianni. Le sue passioni erano gli animali e la musica, ...

Savona - la storia di Deborah - la donna uccisa dall’ex marito mentre si esibiva sul palco : L'ennesimo caso di femminicidio si è verificato ieri sera a Savona. Deborah Ballesio, 40 anni, un matrimonio alle spalle, stava animando una serata di Karaoke in un locale sulla spiaggia a Savona. L'ex marito le ha sparato a bruciapelo. Continuano le ricerche dell'omicida, ora estese in tutta Italia.Continua a leggere