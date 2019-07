Carola Rackete | l' appello a Bruxelles | ' Accogliamo i 500mila profughi tenuti in Libia'

Migranti : Pd Lampedusa - 'sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

Sea Watch - Procura vs scarcerazione Carola Rackete/ Ricorso Cassazione : ma Salvini.. : Procura di Agrigento fa Ricorso in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete: caso Sea Watch, la 'capitana' attacca ancora Salvini

Carola Rackete - la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione della capitana della Sea Watch : È pronto il ricorso della Procura di Agrigento contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 arrestata a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ed essere entrata in acque territoriali italiane con la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche. Il giudice di Agrigento Alessandra Vella non aveva convalidato l’arresto della 30enne tedesca e non aveva disposto nessuna misura ...

Sea Watch - il pm Luigi Patronaggio prepara il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete : Il pm Luigi Patronaggio non condivide la decisione della gip Alessandra Vella sulla scarcerazione di Carola Rackete. Così la procura di Agrigento ha già preparato il ricorso contro la messa in libertà della comandante della Sea Watch 3. Carola era stata arrestata a fine giugno a Lampedusa, per aver

Sea Watch - procura di Agrigento ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete : È pronto il ricorso della procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, per Cassazione, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete disposto dal gip Alessandra Vella: dovrebbe essere depositato entro mercoledì. Intanto è atteso per giovedì, 18 luglio, l'interrogatorio della capitana della nave Sea Watch 3.Continua a leggere

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finan

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, come ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, ...

Carola Rackete : "L'Europa ha una responsabilità climatica con l'Africa. Per questo deve accogliere tutti" : "L'Europa ha una responsabilità climatica con l'Africa". Carola Rackete torna a stupire: "L'asilo non conosce limiti. Al momento stiamo parlando di numeri molto piccoli, ma la situazione si sta facendo più difficile. Il cambiamento climatico causa rifugiati climatici, che dobbiamo naturalmente assor

?Un premio a Napoli per Carola Rackete : «Ha salvaguardato i diritti umani». Ma è bufera con la Lega : Un premio a Napoli per Carola Rackete. La comandante della nave della Ong tedesca Sea Watch 3 verrà insignita a Napoli del premio Pimentel Fonseca «Honoris Causa». Giunto alla...

Parigi premia Carola Rackete "perseguitata in Italia". Salvini : francesi ipocriti : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, impegnato in questi giorni a prendere le distanze da Gianluca Savoini e dalla presunta trattativa per finanziamenti russi alla Lega, trova il tempo di scagliarsi contro Parigi che ha premiato la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, "perseguitata" in Italia per aver "salvato delle vite in mare". Il riferimento è all’attracco nel porto di Lampedusa da parte della capitana della ...

Sea Watch - Salvini contro la Francia : 'Premiano Carola Rackete - ma non le hanno risposto' : L'eco del caso Sea Watch continua ad essere viva. La vicenda che ha coinvolto Carola Rackete, passata alla storia per essere stato il primo caso in cui una Ong ha forzato il blocco navale italiano nei confronti delle organizzazioni non governative, fa parlare di sé, soprattutto per le reazioni alla vicenda che arrivano a livello internazionale. In particolare dalla Francia è arrivata la notizia secondo cui Parigi ha inteso conferire alla ...

Carola Rackete PREMIATA A PARIGI/ E-mail incastrano Francia : ignorò sos Sea Watch 3 : CAROLA RACKETE PREMIATA a PARIGI per aver salvato i migranti e potrebbe essere invitata all'Europarlamento. Ma le E-mail inchiodano Macron...

Sea Watch - "Carola Rackete come il più violento dei gilet gialli". Matteo Salvini mette alla berlina Macron : "Carola Rackete come il più facinoroso dei gilet gialli". Matteo Salvini ricorre a un'immagine che Emmanuel Macron conosce bene, quella dei protestanti che negli scorsi mesi hanno fatto vacillare l'Eliseo, per smascherare tutta "l'ipocrisia francese". "Premiano la comandante tedesca come fosse un'er