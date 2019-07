Calciomercato Crotone | possibile interesse per De Hende e Palmiero RUMORS

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione delcon la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Silase. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico Giovanni Stroppa. A loro si sono inoltre aggregati quattro nuovi acquisti: i difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's, l'esterno Moreno Rutten e l'attaccante Junior Messias. Una rosa che per bocca dello stesso staff societario sembra essere quasi completa con alcune carenze in attacco dove la speranza rimane quella di potere accogliere a breve due rinforzi: una prima e una seconda punta che abbiano come caratteristica principale una discreta ...

