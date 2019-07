Alimenti & Calcio | Coldiretti | arriva il menù contadino a km 0 per squadre e tifosi

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Per la prima volta i contadini italiani scendono in campo negli stadi per promuovere la conoscenza e il consumo del vero cibo Made in Italy con una squadra di oltre 11mila tra fattorie, mercati e agriturismi di Campagna Amica. E’ quanto spiega lain occasione della firma del primo accordo con la Lega Pro per la valorizzazione frae calciatori delle migliori produzioni agroalimentari del territorio a chilometri zero. L’intesa firmata a Firenze dal Presidente diEttore Prandini e dal Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, alla presenza del Presidente della FIFA Gianni Infantino e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, prevede una collaborazione su un ampio progetto legato alla sana e corretta alimentazione nello sport rivolto ai bambini, ai ragazzi e a tutti gli appassionati diche frequentano gli stadi. “Ogni partita – spiega la ...

