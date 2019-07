Wimbledon | prima di Djokovic-Federer | le altre quattro partite entrate nella storia

Jeff Bezos e Lauren Sanchez - la prima uscita pubblica dopo il divorzio è a Wimbledon : le foto : Il torneo di Wimbledon raduna nel regno di Sua Maestà una schiera di vip da tutto il mondo. E sugli spalti ad assistere alla finalissima tra Federer e Djokovic c’erano anche Jeff Bezos e la nuova compagna Lauren Sanchez. La coppia, reduce dal divorzio multimilionario del fondatore e proprietario di Amazon, era alla sua prima uscita ufficiale e ha rubato la scena (e gli obiettivi) alla Royal Family. Bezos e la Sanchez fanno infatti ...

A Wimbledon la "prima" per Bezos con la nuova compagna ("costata" 38 miliardi) : La tribuna vip di Wimbledon come ogni anno non tradisce. Per la finale di Wimbledon, tra Federer e Djokovic, non potevano mancare il principe William e Kate Middleton, che dal Royal box sfoggia sull’abito celeste la coccarda verde e blu di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. E non nasconde il suo tifo e l’emozione per i colpi dei campioni sul campo. Ma la presenza più fotografata, qualche metro ...

Nuova classifica ATP – Fognini aggiorna il suo best ranking - Djokovic conferma il primato dopo il successo di Wimbledon : Il tennista ligure sale in nona posizione, avvicinandosi all’ottava di Khachanov, distante solo 115 punti. In testa sempre Djokovic, seguito da Nadal e Federer Il successo di Wimbledon conferma la leadership di Novak Djokovic, che continua a comandare la classifica ATP con 12.415 punti. Il serbo veleggia indisturbato in testa al ranking, con oltre 4000 punti di vantaggio su Rafa Nadal, incalzato a sua volta da Roger ...

LIVE Nadal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA - 4-5 : Nadal costretto ad annullare la prima chance di break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Altro servizio vincente confermato anche dal Challenge: Federer non trema e resta in vantaggio. 40-30 Sesto ace per lo svizzero. 30-30 Diritto lungolinea che sa di rimpianto per Federer: con il campo libero, sceglie la soluzione più difficile e sbaglia di poco. 30-15 Ace per Federer. 15-15 Diritto su di giri per Federer che non trova il campo: game importante. 15-0 Diritto che resta sulla ...

Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon per la 27enne romena : sfida a Serena Williams : Simona Halep in finale contro Serena Williams a Wimbledon 2019, sconfitta la Svitolina: 'Una delle migliori partite sull'erba della mia carriera'.

La tennista romena Simona Halep è la prima finalista al torneo di Wimbledon : La tennista romena Simona Halep ha battuto l’ucraina Elina Svitolina per 6-1 6-3 ed è così la prima finalista di Wimbledon, il più antico torneo di tennis al mondo, che si gioca sull’erba a Londra. Sabato affronterà in finale la

Wimbledon 2019 : Simona Halep per la prima volta in finale - dominata Elina Svitolina : Simona Halep conquista la propria quinta finale in un torneo dello Slam: la rumena è all’ultimo atto a Wimbledon per la prima volta, dopo aver superato l’ucraina Elina Svitolina con un perentorio 6-1 6-3. Halep, che da lunedì sarà numero 4 del mondo in qualunque caso, aveva già raggiunto la finale in altri quattro tornei dello Slam: tre volte al Roland Garros (2014, 2017 e 2018, quest’ultima vinta) e agli Australian Open 2018. ...

Wimbledon – Halep strepitosa! È la prima finalista di Wimbledon : Svitolina travolta in due set : Simona Halep è la prima finalista di Wimbledon 2019: la tennista romena supera in scioltezza Elina Svitolina conquistando l’accesso alla finale in due set Bastano appena 74 minti a Simona Halep per diventare la prima finalista di Wimbledon. La tennista romena, numero 7 al mondo, supera la semifinale contro Elina Svitolina quasi fosse una formalità. L’ex numero 1 al mondo e campionessa del Roland Garros 2018 si è imposta in due set ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del “Maestro” e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...

Wimbledon 2019 : prima semifinale Slam per Elina Svitolina. Battuta in due set la ceca Muchova : Elina Svitolina rompe finalmente il tabù dei quarti di finale e conquista la prima semifinale Slam della carriera. La tennista ucraina è tra le migliori quattro giocatrici nel tabellone femminile a Wimbledon dopo la vittoria in due set contro la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Un successo sofferto quello della numero 8 del mondo, anche perchè Muchova ha davvero tantissimi ...

Wimbledon – Simona Halep è la prima semifinalista : Zhang mette in difficoltà la rumena - ma poi si arrende in due set : Favolosa rimonta di Simona Halep: la rumena elimina Zhang in due set e vola in semifinale a Wimbledon E’ Simona Halep la prima semifinalista di Wimbledon: la tennista rumena, che ieri ha eliminato la giovane promettente Coco Gauff, ha eliminato oggi la sua avversaria Zhang in due set. Un successo in rimonta per Simona Halep, che ad inizio match ha ceduto al gioco della rivale cinese. La numero 7 del ranking WTA è però riuscita a ...

Wimbledon – Berrettini per la prima volta alla seconda settimana di uno Slam : domani la sfida con Federer sul Centre Court : Matteo Berrettini domani agli ottavi di finale di Wimbledon: l’azzurro contro Federer sul Centre Court Giornata di riposo, come da tradizione, oggi a Wimbledon. La domenica che divide le due settimane del terzo Slam della stagione è dedicata al relax di tutti i tennisti che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, che inizieranno domani. Tra gli atleti che scenderanno domani sui campi in erba dell’All England Lawn and ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro in campo non prima delle 17.15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Si dovrà aspettare ancora un altro po’ prima dell’inizio del match tra il nostro Fabio Fognini e Marton Fucsovics. Il confronto tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’americano John Isner è ancora in corso e dunque l’inizio del match del ligure è stato ritardato. Non prima delle 17.15 Il programma di Wimbledon (4 luglio) – Il programma degli azzurri a Wimbledon (4 ...